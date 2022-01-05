Безпека Європи неможлива без України, - Боррель

Про це Жозеп Боррель заявив на спільному брифінгу з головою МЗС України Дмитром Кулебою 5 січня під час візиту до Станиці Луганської, повідомляє Еспресо.TV.



Дипломат прокоментував пропозиції РФ щодо "гарантій безпеки" та переговори, які мають пройти щодо цього питання.



"Зараз вже не часи Ялти. Визначення сфер впливу між державами - це не питання 2021-2022 років" - зазначив Боррель.



Представник ЄС підкреслив, що будь-які дискусії щодо безпеки в Європу повинні відбуватися за участі України.



"Немає безпеки Європи без безпеки України. І зрозуміло, що будь-які дискусії про європейську безпеку повинні включати ЄС і Україну. Будь-які дискусії, що стосуються України, повинні включати Україну", - заявив він.



Боррель додав, що будь-яка військова агресія проти України буде мати масштабні наслідки і величезну ціну.

Нагадаємо, Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз, США та Велика Британія обговорюють введення нових санкцій проти РФ та перебувають в "режимі стримування".

5 січня голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель та очільник МЗС України Дмитро Кулеба вирушили на лінію зіткнення в Станиці Луганській.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb