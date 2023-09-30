Безсмертний: Формується вісь, яка буде робити усе, щоб знищити демократію і сучасну цивілізацію

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Рік тому я сказав, що перебіг подій говорить про затягування війни. Я чудово розумів тоді, що відбувається. Розумів прекрасно, що коли немає захисту з повітря, то ти далеко не побіжиш. Насправді я переконаний у тому, що не буде таких видів озброєння, які не будуть залучені у цій війні. Не буде варіанту поки не буде створена загальна коаліція, спільне командування, об’єднані сили коаліції. Як ви бачите, дорога до цього веде, але вона потребує часу. Я розумію чудово, що дехто вважатиме, що це мрії. Однак річ у тім, що у цьому випадку йде мова не про поєдинок між Москвою і Києвом. Мова йде про поєдинок між демократією і тоталітаризмом", - підкреслив дипломат.

Роман Безсмертний зауважив, що на нещодавній Генасамблеї ООН президент Ірану Ібрагім Райсі сказав абсолютно чітко: "На сьогодні Іран зі своїми союзниками представляють альтернативу демократії й лібералізму".

"А це означає, що там формується вісь, яка буде робити усе, щоб знищити демократію і сучасну цивілізацію. Для того, щоб її побороти, треба відповідне об’єднання сил, військ, промислових комплексів", - наголосив Безсмертний.