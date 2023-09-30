Безсмертний: Формується вісь, яка буде робити усе, щоб знищити демократію і сучасну цивілізацію
Український політик і дипломат Роман Безсмертний вважає, щоб побороти антицивілізаційну та антидемократичну вісь, потрібно створити загальну коаліцію з об’єднанням сил, військ, промислових комплексів
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Рік тому я сказав, що перебіг подій говорить про затягування війни. Я чудово розумів тоді, що відбувається. Розумів прекрасно, що коли немає захисту з повітря, то ти далеко не побіжиш. Насправді я переконаний у тому, що не буде таких видів озброєння, які не будуть залучені у цій війні. Не буде варіанту поки не буде створена загальна коаліція, спільне командування, об’єднані сили коаліції. Як ви бачите, дорога до цього веде, але вона потребує часу. Я розумію чудово, що дехто вважатиме, що це мрії. Однак річ у тім, що у цьому випадку йде мова не про поєдинок між Москвою і Києвом. Мова йде про поєдинок між демократією і тоталітаризмом", - підкреслив дипломат.
Роман Безсмертний зауважив, що на нещодавній Генасамблеї ООН президент Ірану Ібрагім Райсі сказав абсолютно чітко: "На сьогодні Іран зі своїми союзниками представляють альтернативу демократії й лібералізму".
"А це означає, що там формується вісь, яка буде робити усе, щоб знищити демократію і сучасну цивілізацію. Для того, щоб її побороти, треба відповідне об’єднання сил, військ, промислових комплексів", - наголосив Безсмертний.
- 19 вересня міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув до Ірану для перемовин з військовим керівництвом країни, зокрема з головою генштабу.
- Також 19 вересня президент Ірану Ібрагім Райсі, який часто висловлював свою солідарність з Росією, запропонував своє посередництво у діалозі між Москвою та Києвом.
- Натомість головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах вважає, що в Ірані не розглядають передачу Росії різних типів ракет, оскільки це озброєння потрібно для самого Тегерану.
- 28 жовтня Інститут вивчення війни повідомив, що Росія може домовитись з Іраном про продаж ракет вже після закінчення терміну дій ракетних обмежень резолюції РБ ООН 2231
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