Білий дім: Кожна країна може приймати суверенні рішення щодо передачі літаків Україні

Про це на брифінгу заявив координатор стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі.

"Це все суверенні рішення. Якщо країна НАТО чи навіть країна, яка не входить до Альянсу, хоче надати Україні такі можливості, як винищувачі, це, безперечно, їхнє рішення", - ствердив він.

Так, речник Білого дому прокоментував заяви Великої Британії про готовність навчати українських пілотів на винищувачах стандартів НАТО. Він ствердив, що надання будь-якої складної військової техніки передбачає багаторівневу підготовку:

"Ми вже робимо це на базі Fort Sill в Оклахомі. Там українські військові опановують батарею Patriot", - сказав Джон Кірбі.