Білий дім: Кожна країна може приймати суверенні рішення щодо передачі літаків Україні
В американській адміністрації заявили, що кожна країна, зокрема член НАТО, має право ухвалювати суверенне рішення про надання Україні винищувачів
Про це на брифінгу заявив координатор стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі.
"Це все суверенні рішення. Якщо країна НАТО чи навіть країна, яка не входить до Альянсу, хоче надати Україні такі можливості, як винищувачі, це, безперечно, їхнє рішення", - ствердив він.
Так, речник Білого дому прокоментував заяви Великої Британії про готовність навчати українських пілотів на винищувачах стандартів НАТО. Він ствердив, що надання будь-якої складної військової техніки передбачає багаторівневу підготовку:
"Ми вже робимо це на базі Fort Sill в Оклахомі. Там українські військові опановують батарею Patriot", - сказав Джон Кірбі.
- 10 лютого Нідерланди підтвердили, що Україна подала запит на постачання винищувачів F-16.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 9 лютого заявив, що його країна готова передати Україні сучасні винищувачі, але спочатку це мають зробити ті країни-члени НАТО, в кого їх більше.
- Наприкінці січня ексочільник Пентагону Марк Еспер закликав США якнайшвидше передати Україні винищувачі та далекобійні ракети.
- Посол у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що українських льотчиків уже навчають керувати західними винищувачами, які передадуть найближчим часом.
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