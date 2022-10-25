Білий дім заперечує перевірку Маска на предмет нацбезпеки

Про це повідомляє речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, цитує Reuters.

Вона відмовилася коментувати відносини адміністрації Байдена та Ілона Маска або ж його відносини з іншими країнами. Утім на запитання про звіт видання Bloomberg, опублікований минулого тижня, речниця відповіла, що ці заяви не відповідають дійсності.

"Ці повідомлення не відповідають дійсності... Перевірка національної безпеки - це неправда", - наголосила Карін Жан-П'єр.

3 жовтня у твіттері Ілона Маска з'явилася серія провокаційних твітів із планом з досягнення миру в Україні. Серед пунктів плану були пропозиції провести повторний "референдум" на тимчасово окупованих територіях України і віддати Росії Крим.

14 жовтня SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні через великі збитки, які несе компанія.

21 жовтня стало відомо, що в адміністрації Байдена обговорюють можливість перевірки деяких підприємств Ілона Маска з точки зору національної безпеки після його заяв щодо України.

24 жовтня Маск заявив, що Starlink працюватиме в Україні, навіть якщо Пентагон відмовиться його фінансувати.