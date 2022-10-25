Білий дім заперечує перевірку Маска на предмет нацбезпеки
Адміністрація президента США заперечила заяви медіа щодо перевірки засновника компанії SpaceX Ілона Маска на предмет нацбезпеки
Про це повідомляє речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, цитує Reuters.
Вона відмовилася коментувати відносини адміністрації Байдена та Ілона Маска або ж його відносини з іншими країнами. Утім на запитання про звіт видання Bloomberg, опублікований минулого тижня, речниця відповіла, що ці заяви не відповідають дійсності.
"Ці повідомлення не відповідають дійсності... Перевірка національної безпеки - це неправда", - наголосила Карін Жан-П'єр.
- 3 жовтня у твіттері Ілона Маска з'явилася серія провокаційних твітів із планом з досягнення миру в Україні. Серед пунктів плану були пропозиції провести повторний "референдум" на тимчасово окупованих територіях України і віддати Росії Крим.
- 14 жовтня SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні через великі збитки, які несе компанія.
- 21 жовтня стало відомо, що в адміністрації Байдена обговорюють можливість перевірки деяких підприємств Ілона Маска з точки зору національної безпеки після його заяв щодо України.
- 24 жовтня Маск заявив, що Starlink працюватиме в Україні, навіть якщо Пентагон відмовиться його фінансувати.
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