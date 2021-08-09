Білодід показала, як відпочиває на Мальдівах після бронзи на Олімпіаді-2020
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід насолоджується відпусткою після успішного виступу на Олімпіаді-2020
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після завоювання бронзової медалі Олімпіади-2020 Дар’я Білодід вирушила у відпустку на Мальдіви і похизувалась перед фанатами своєю ідеальною фігурою.
"Тааак! Відпустка, про яку я мріяла", - написала 20-річна Білодід під світлинами з пляжу.
Фанати з різних країн засипали дзюдоїстку компліментами в коментарях.
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