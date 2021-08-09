Білодід показала, як відпочиває на Мальдівах після бронзи на Олімпіаді-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Після завоювання бронзової медалі Олімпіади-2020 Дар’я Білодід вирушила у відпустку на Мальдіви і похизувалась перед фанатами своєю ідеальною фігурою.



"Тааак! Відпустка, про яку я мріяла", - написала 20-річна Білодід під світлинами з пляжу.



Фанати з різних країн засипали дзюдоїстку компліментами в коментарях.

Нагадаємо, 24 липня Дар'я Білодід здобула бронзу та принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор у Токіо.

Після цього стало відомо, що українська дзюдоїстка Білодід після Олімпійських ігор у Токіо зробить тривалу паузу у виступах. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb​​​