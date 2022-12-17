Білоруська армія може піти проти Лукашенка та військових РФ, - генерал Маломуж

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Лукашенко не готовий вступити у війну проти України. Оскільки це означатиме кінець для його режиму і це означатиме удар з тилу для російської армії. Тому, я вважаю, що Лукашенко буде переконувати Путіна в тому, щоб не повторювати наступ на територію України з Білорусі", - пояснив Маломуж.

Генерал наголосив, що білоруси та армії Білорусі не хочуть воювати проти України.

"Білоруси та армія Білорусі можуть піти проти Лукашенка. Вони не хочуть воювати проти України. Не тому що вони люблять українців, а, тому що дуже хвилюються за власне життя. Україна вже готова до можливого повторення наступу з території Білорусі. Тому Лукашенко буде переконувати Путіна в тому, що українців можуть завдати контрудару і білоруська армія може розвернутись проти росіян", - додав він.

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