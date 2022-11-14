Білоруська опозиція сподівається прибрати Лукашенка від влади мирним протестом , - cоратниця Тихановської
Представниця Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Аліна Ковшик заявила, що білоруська опозиція сподівається повалити чинну владу мирним протестом
Про це стало відомо з інтерв’ю "Главкому".
"Ми все-таки виступаємо за мирний шлях. Будемо сподіватися на нього і працювати над тим, щоби зміна режиму, за можливості, відбулася без кровопролиття. Але, тим не менше, ми готуємося боротися за себе і свою країну… Гадаю, що зараз ніхто не знає, як відбудеться падіння режиму. Як правило, завжди у кожній країні це відбувається досить несподівано. Наше завдання – бути до цього готовими і правильно реагувати", – зазначила міністерка опозиційного кабінету.
Також за словами Ковшик, після протестів 2020 року була проведена робота над помилками. Сьогодні для Білорусі дуже важливо мати політичних лідерів та певну опозиційну структуру.
"На жаль, або на щастя, історія не має умовного способу. Створення Об'єднаного перехідного кабінету – теж результат роботи над помилками. Нам дуже потрібна консолідована політична сила, потрібні політичні лідери, які зможуть взяти на себе ухвалення рішень у важкий момент", – зазначила опозиціонерка.
Окрім цього, також на думку Ковшик, спільне майбутнє України та Білорусі – у мирному сусідстві та стратегічному партнерстві. Вона зазначила, що використання таких слів, як "брати", "старший", "молодший".
"Вважаю, що це якраз російський наратив, так називати сусідів. Ми його не повинні повторювати. Думаю, що Білорусь і Україна можуть бути прекрасними стратегічними партнерами і мирними сусідами, які дуже добре поруч живуть, допомагають одне одному і будують двосторонні зв'язки. Наша велика різниця у тому, що ви, українці, вже 30 років живете у країні з демократією. Ви захистили своє право говорити правду, право на свободу слова і у вас ніхто не зміг цього відібрати. Як кажуть українці: "Нас неможливо перемогти, нас можна тільки знищити", – наголосила міністерка.
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