Білоруська опозиція сподівається, що в країні утвориться громадянський фронт спротиву, якщо Лукашенко дасть наказ наступати на Україну, — генерал-майор

"Ця ж інформація відома спецслужбам – вони розуміють, що просто втратять армію, а це один зі стовпів на якому тримається режим Лукашенка", – сказав він в етері Espreso.TV.



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Ягун зауважив, що підрив режиму Лукашенка, а особливо якщо білоруські військові почнуть масово гинути на війні, спричинить вибух, коли ті 10% місцевого населення, на які він розраховує, відійде на другий план: "Натомість вийде та потуга, яка у 2020 році була загнана в підпілля", – сказав Ягун.



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Також генерал-майор зазначив, що білоруська опозиція провела активну роботу серед населення стосовно відмови від участі у війні з Україною: "Вони проводять розмови з батьками військовослужбовців, активно працюють у соціальних мережах, також є окремі “партизани”, які намагаються перешкодити роботі залізниці, щоб військові не їхали воювати в Україну. Тож там ситуація з громадянським суспільством зовсім інша, ніж в Росії", – наголосив Ягун.



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