Білоруське міноборони заявило про перевірку сил реагування
Особливістю етапу називають "перевірку озброєння, військової та спеціальної техніки, які утримуються на тривалому зберіганні у військових частинах бойового, тилового та технічного забезпечення"
Про це повідомила пресслужба міноборони Білорусі.
"Перевірка передбачає зняття зразків озброєння, військової та спеціальної техніки зі зберігання і здійснення ними контрольного пробігу – маршів різної протяжності. Перевірка дозволить визначити стан техніки та її готовність до виконання завдань", – йдеться в повідомленні.
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