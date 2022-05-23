Білоруське міноборони заявило про перевірку сил реагування

Про це повідомила пресслужба міноборони Білорусі.

"Перевірка передбачає зняття зразків озброєння, військової та спеціальної техніки зі зберігання і здійснення ними контрольного пробігу – маршів різної протяжності. Перевірка дозволить визначити стан техніки та її готовність до виконання завдань", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна укріпить кордон із Білоруссю бетонними плитами.

21 травня на в'їзді до Київщини з Білорусі затримали ймовірного диверсанта.

У Білорусі вперше за два місяці підтягнули "іскандери" до кордону.

Військові експерти стверджують, що ймовірність нападу з Білорусі на Україну зростає.

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