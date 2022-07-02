Білоруські офіцери бояться вступати у війну проти України, - журналіст Вячорка

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Всі військові навчання, які проводяться в Білорусі, спрямовані на те, щоб Збройні сили України утримували велике угруповання військ на білорусько-українському кордоні. Лукашенко буде робити все, щоб довести свою лояльність Путіну. Навіть перед приїздом Лукашенка до Москви 25 червня, Білорусь посилила кордон з Литвою та Польщею", - пояснив Вячорка.

Вячорка додав, що військові Білорусі дуже бояться вступати у війну проти України.

"Ми комунікуємо з офіцерами Брестської та Вітебської бригад. Військових Білорусі не готують до наступальних дій. Вони дуже налякані та бояться, що їх змусять перетнути кордон з Україною. І навіть середній офіцерський склад теж не готовий до бойових дій. Тому, я вважаю, що в наступні 3-6 місяців вступ Білорусі у війну проти України є малоймовірним", - додав Вячорка.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі та закликав їх не брати участь у війні в Україні.

28 червня речник Міноборони України Олександр Мотузяник повідомив, що до шести батальйонів білоруських військ розміщені на кордоні з Україною у Гомельській та Брестській областях



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