Білоруські ЗМІ повідомляють, що Лукашенко проводить приховану мобілізацію
Самопроголошений президент Олександр Лукашенко вирішив провести приховану мобілізацію у Білорусі
Про це повідомляє білоруське видання Наша Ніва у twitter
"Рішення про мобілізацію в Білорусі прийнято. Вона проходитиме під виглядом перевірки військової придатності", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацію видання, Лукашенко прийняв принципове рішення провести в Білорусі приховану мобілізацію для збільшення укомплектованості бойових частин.
- Державний секретар ради безпеки Білорусі Александр Вольфович запевнив, що Білорусі не потрібна мобілізація на тлі оголошення часткової мобілізації в Росії.
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