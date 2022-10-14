Білоруські ЗМІ повідомляють, що Лукашенко проводить приховану мобілізацію

Про це повідомляє білоруське видання Наша Ніва у twitter

"Рішення про мобілізацію в Білорусі прийнято. Вона проходитиме під виглядом перевірки військової придатності", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацію видання, Лукашенко прийняв принципове рішення провести в Білорусі приховану мобілізацію для збільшення укомплектованості бойових частин.

Державний секретар ради безпеки Білорусі Александр Вольфович запевнив, що Білорусі не потрібна мобілізація на тлі оголошення часткової мобілізації в Росії.

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