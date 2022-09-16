Більше ніж 35 тис. росіян залишились без світла: Влада Бєлгорода звинуватила Україну в обстрілі міста Валуйки
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков звинуватив ЗСУ в обстрілі міста Валуйки, внаслідок чого більше ніж 35 тис. росіян залишились без електропостачання
Про це Гладков написав у telegram.
"ЗСУ обстріляли Валуйки. Система ППО спрацювала, але є руйнування землі. Пошкоджено підстанцію, порушено електропостачання міста. Також сталося займання восьми приватних житлових будинків на вул. Шкільна та трьох машин. За попередньою інформацією, один мирний житель загинув. На місці надається медична допомога двом потерпілим", - пише губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Місто Валуйки розташоване неподалік кордону з Україною, в напрямку Куп'янська. Історично ці землі належать до української Слобожанщини.
У Валуйках проживає більше ніж 35 тис. росіян. Площа міста складає 34 км².
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