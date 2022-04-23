Більшість "народної міліції ДНР" знищено у Маріуполі, - ГУР
У боях на маріупольському напрямку окупанти залучили весь особовий склад терористичної "МВС ДНР"
Включно з військовослужбовцями "внутрішніх військ ДНР" і курсантами "Донецької академії МВС". Про це сьогодні, 23 квітня 2022 року, заявили в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України, інформує Еспресо.TV.
Українськими військовими розвідниками встановлено, що за час участі у бойових діях "МВС ДНР" зазнало великих втрат:
Маріупольський напрямок:
до 1000 чол. безповоротні втрати в т.ч. 26 курсантів;
понад 2800 чол. санітарні втрати;
Інші напрямки:
близько 500 чол. безповоротні втрати;
близько 2100 чол. санітарні втрати.
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Як наслідок, "брак "правоохоронців" призвів до погіршення ситуації з підтримкою "громадського правопорядку" і значно ускладнив подальшу примусову мобілізацію", наголошують у ГУР МО України.
"Міністр внутрішніх справ ДНР" ухвалив рішення про призначення спеціального службового розслідування відносно начальника "Донецької академії МВС" та начальників апарату "ВВ МВС" за фактом втрат серед особового складу", - зазначається у повідомленні.
- Нагадаємо, на передову в Маріуполь окупанти також кинули введених в оману й силоміць "мобілізованих" співробітників тимчасово непідконтрольної Донецької філармонії.
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