Відповідне соціологічне опитування проводив інституn Civey на замовлення газети Augsburger Allgemeine, передає DW.

Чимось поступитись, щоб зберегти санкції проти Москви, незважаючи на різке зростання цін на енергоносії, згодні 53 відсотки німців. Це випливає з результатів оприлюдненого в понеділок, 12 вересня.

Крім того, 42 відсотки опитаних заявили, що не готові до особистих жертв, а ще п'ять відсотків не визначились із відповіддю. Результати дослідження показали, що більше за інших до особистих жертв задля збереження санкцій проти Росії готові прихильники партії "Союз-90"/"зелені" та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Серед прихильників блоку християнських партій ХДС та ХСС у цьому питанні спостерігаються розбіжності. Водночас електорат вільних демократів, лівих та правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" переважно проти особистих жертв задля санкцій.

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