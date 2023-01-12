Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На території РФ ще залишаються великі арсенали снарядів, які залишились у спадок від Радянського Союзу. Однак, більшість цих запасів є некондиційними, які потребують утилізації. Використання цих снарядів на полі бою в першу чергу несе ризики для окупантів", - підкреслив Рябих.

Експерт Defense Express також додав, що триває постачання боєприпасів з Пакистану в Україну, постачання відбувається через треті країни.

"Наші партнери, які мають важелі впливу, мобілізують країни та виробників у світі, щоб вони постачали снаряди різноманітних калібрів, які нам необхідні. Пакистан має розвинену індустрію з виробництва боєприпасів та виготовляє різноманітні калібри, які мають високу якість. Подібні рішення партнерів, щодо постачання снарядів в Україну, забезпечують перевагу України в отриманні доступу до снарядів на тлі наростання снарядного голоду у РФ", - сказав Рябих.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр казала, що РФ має достатньо людського ресурсу, аби продовжувати війну проти України. Водночас окупанти не можуть продовжувати її з тією ж інтенсивністю, з якою починали.

Російські окупаційні війська намагатимуться захопити всю територію Донецької області, а після цього візьмуться за Запорізьку область

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