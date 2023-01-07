Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Біля Бахмута снайпери-прикордонники ліквідували ворожого командира

Біля Бахмута снайпери-прикордонники ліквідували ворожого командира

7 січня, 2023 субота
13:35
війна з Росією Робота снайперів-прикордонників

Прикордонна група снайперів зупинила просування росіян на одному з напрямків поблизу Бахмута, захисники ліквідували командира загарбників та їхнього кулеметника

Про це поінформували в Державній прикордонній службі.

У ДПСУ зазначили, що прикордонна снайперська група, перебуваючи на одному з напрямків поблизу Бахмута, зупинила просування піхоти росіян.

"Снайпери, спостерігаючи за противником, вирахували керівника підрозділу. Влучними пострілами прикордонники ліквідували командира та кулеметника. Окупанти, втративши управління підрозділом, побоялися атакувати та втекли", - мовиться в повідомленні.

  • Нагадаємо, 4 січня повідомлялося, що українські захисники ліквідували ще чотирьох російських терористів, які воювали проти України: майора Ніколая Гончарова, капітана Юрія Лаврєнтьєва, старшого лейтенанта Хишикто Данжурова і лейтенанта Олександра Тумакова.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Бахмут
Читайте також:
6 січня, 2023 п'ятниця
Російські окупанти обстріляли Краматорськ і Курахове, поранений мирного жителя
Джо Байден ООН
5 січня, 2023 четвер
Путін хоче перерви: у США, Німеччині та Європейській Раді відреагували на заяви РФ про припинення вогню на Різдво
путін
6 січня, 2023 п'ятниця
ISW назвав цілі, які переслідує Путін, заявляючи про "перемир'я" на Різдво
Київ
-6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.04
    Купівля 40.04
    Продаж 40.75
  • EUR
    Купівля 41.4
    Продаж 42.56
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
7 січня
14:19
Пес Патрон у львівській лікарні
Вийшла перша серія мультсеріалу "Пес Патрон"
14:12
єврейська громада україни
Ізраїль наклав санкції на Палестину у відповідь на її звернення до Міжнародного суду ООН
14:11
Зеленський показав світлини з Бахмута
Під час "різдвяного перемир'я" армія Росії вже вбила двох та поранила 13 жителів Бахмута
14:02
OPINION
Орест Сохар
Парадокс Макрона
13:49
Іран
В Ірані через протести стратили ще двох людей, - The Guardian
13:38
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
У Кам'янському пролунали вибухи: збили ворожий безпілотник
13:21
Ексклюзив
Сергій Плохій
Українська нація повністю зміниться після війни з Росією, - історик Плохій
13:13
"Українська молитва лунає в Лаврі. Збувається те, чого так прагнули мільйони українців", - Порошенко
13:06
Джейк Салліван
США обговорили з Італією передачу Україні ЗРК SAMP-T, - La Reppublica
12:50
Дамба у Сватовому
Загарбники розглядають можливість підриву дамби Сватівського водосховища, - Центр нацспротиву
12:39
Соледар
ЗСУ впевнено тримають Соледар, - Бутусов
12:33
зіткнення бойовиків з військовими у Мексиці
У Мексиці після арешту сина наркобарона Ель Чапо почалися зіткнення бойовиків його картелю з військовими, - BBC
12:28
Китай коронавірус
Китай відмовився отримати вакцини від COVID-19 попри швидке поширення вірусу в КНР, - Bloomberg
12:06
Судовий вирок
В Україні судитимуть агента РФ, який допомагав ворожій техніці просунутися на Київ
12:02
OPINION
Вікторія Сюмар
Нова стратегія Росії і фальшиві заяви про "мир"
12:01
електроенергія
Укренерго: споживання енергії ранком 7 січня знизилося, однак до вечора може збільшитися через похолодання
11:47
Крістіне Ламбрехт та Ллойд Остін
Рамштайн: наступна зустріч контактної групи з питань оборони України відбудеться 20 січня, - міноборони Німеччини
11:45
збірна Росії
Adidas заборонив збірній Росії з футболу грати у своїй екіпіровці
11:21
Карен Чухаджян
Український боксер провів зважування та запеклу дуель поглядів перед чемпіонським боєм
11:17
Воєнні злочини Росії
У березні в Лондоні відбудеться зустріч з питань воєнних злочинів в Україні
11:14
Загарбники збирають дані про мешканців окупованих територій за допомогою спецперепусток, - ЦНС
10:56
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 січня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:50
Ілюстрація супутника NASA Earth Radiation Budget Satellite
Супутник NASA увійде в атмосферу Землі 8 січня, його уламки можуть досягти поверхні
10:42
Карлос Алькарас
Найкращий тенісист світу пропустить Australian Open
10:25
Ерл Боен у фільмі "Термінатор 2: Судний день"
Помер актор, який зіграв у трьох частинах "Термінатора"
10:24
Успенський собор та Трапезна церква Києво-Печерської лаври
ПЦУ зможе й надалі проводити служби у Лаврі, - голова Держслужби з етнополітики та свободи совісті
10:05
OPINION
Христина Лукащук
Які б закони в нас не були, українець все одно робитиме порядки в себе на подвір’ї
09:50
окупанти
Окупанти вивезли 300 дітей з Луганщини та Донеччини "на лікування" до Москви, - ОВА
09:47
Зеленський в конгресі США
"Розраховуємо на подальшу допомогу США": Зеленський звернувся до новообраного спікера Палати представників Маккарті
09:29
Зима на боці ЗСУ
Британська розвідка пояснила, чому ЗСУ важливо звільнити Кремінну на Луганщині
09:18
на фото: пожежна частина
Обстріли Херсонщини: протягом доби 6 січня росіяни 39 разів ударили по області
09:00
Успенський собор Києво-Печерської лаври
Митрополит ПЦУ Епіфаній проводить в Лаврі богослужіння з нагоди Різдва
08:55
Пентагон
Пентагон констатував, що Росія не припиняла бойових дій упродовж 6 січня
08:34
За добу 6 січня окупанти вбили 2 цивільних мешканців Донеччини, 7 отримали поранення
08:30
танк Leopard
Фінляндія назвала умову, за якої передасть Україні танки Leopard 2
08:20
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Генштаб: від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували понад 110 тис. окупантів
08:08
Оновлено
Кевін Маккарті
Кевін Маккарті отримав пост спікера Палати представників США після 15 турів голосування, - ЗМІ
08:00
OPINION
Юрій Богданов
Якби українці були "дорослими й свідомими"...
07:20
окупанти орки
Росіяни змусили близько 3 тис. робітників ЗАЕС отримати паспорти РФ, а в Бєлгородській області триває набір до тероборони, - Генштаб
06:50
військові Австрії
В австрійський казармі сталася стрілянина: начальник варти вистрелив у солдата, який напав на нього
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV