Біля Бахмута снайпери-прикордонники ліквідували ворожого командира

Про це поінформували в Державній прикордонній службі.

У ДПСУ зазначили, що прикордонна снайперська група, перебуваючи на одному з напрямків поблизу Бахмута, зупинила просування піхоти росіян.

"Снайпери, спостерігаючи за противником, вирахували керівника підрозділу. Влучними пострілами прикордонники ліквідували командира та кулеметника. Окупанти, втративши управління підрозділом, побоялися атакувати та втекли", - мовиться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 січня повідомлялося, що українські захисники ліквідували ще чотирьох російських терористів, які воювали проти України: майора Ніколая Гончарова, капітана Юрія Лаврєнтьєва, старшого лейтенанта Хишикто Данжурова і лейтенанта Олександра Тумакова.

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