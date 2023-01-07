Біля Бахмута снайпери-прикордонники ліквідували ворожого командира
Прикордонна група снайперів зупинила просування росіян на одному з напрямків поблизу Бахмута, захисники ліквідували командира загарбників та їхнього кулеметника
Про це поінформували в Державній прикордонній службі.
У ДПСУ зазначили, що прикордонна снайперська група, перебуваючи на одному з напрямків поблизу Бахмута, зупинила просування піхоти росіян.
"Снайпери, спостерігаючи за противником, вирахували керівника підрозділу. Влучними пострілами прикордонники ліквідували командира та кулеметника. Окупанти, втративши управління підрозділом, побоялися атакувати та втекли", - мовиться в повідомленні.
- Нагадаємо, 4 січня повідомлялося, що українські захисники ліквідували ще чотирьох російських терористів, які воювали проти України: майора Ніколая Гончарова, капітана Юрія Лаврєнтьєва, старшого лейтенанта Хишикто Данжурова і лейтенанта Олександра Тумакова.
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