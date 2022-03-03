Біля Білгород-Дністровська українські війська відбили атаку на військову частину і збили літак

Про це повідомив міський голова Білгород-Дністровська Віталій Граждан.



Українські ППО збили російський літак, який намагався обстріляти військову частину Білгород-Дністровського району Одеської області. Він також зазначив, що пілот встиг катапультуватися, наразі його розшукують.



"Хто бачив, повідомте інформацію в кол-центр. 04849 3-33-33, моб. 0673330623", – написав міський голова.

Нагадаємо, підрозділом протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха було збито російський винищувач-бомбардувальник СУ-34.

Сьогодні також українські військові збили над Ірпенем російський винищувач СУ-30.