Біля окупованого Єнакієвого на Донеччині потяг наїхав на ЗРК з окупантами: загинули троє військових, - росЗМІ

Про це інформує російський Telegram-канал ASTRA.

За даними джерел ASTRA, вантажний поїзд наїхав на машину ЗРК "Стріла-10" збройних сил РФ.

Там зазначають, що водій рухався у складі військової колони, але в якийсь момент не впорався з керуванням, з'їхав із мосту та потрапив під потяг.

Унаслідок інциденту загинули троє російських військовослужбовців, які перебували у машині ЗРК. Ще двоє - отримали поранення.

Крім того, через подію теплотяг зійшов з рейок, є пошкодження залізничного полотна.

Довідково: "Стріла-10" - це радянський зенітно-ракетний комплекс. Він призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах. Прийнятий на озброєння в 1976 році.