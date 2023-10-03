Біля окупованого Єнакієвого на Донеччині потяг наїхав на ЗРК з окупантами: загинули троє військових, - росЗМІ
У ніч на вівторок, 3 жовтня, поїзд наїхав на зенітно-ракетний комплекс росіян, унаслідок чого нібито загинули три військових РФ, ще двох поранено. Це сталося на перегоні "Єнакієво-Вуглегірськ" на тимчасово окупованій території Донеччини
Про це інформує російський Telegram-канал ASTRA.
За даними джерел ASTRA, вантажний поїзд наїхав на машину ЗРК "Стріла-10" збройних сил РФ.
Там зазначають, що водій рухався у складі військової колони, але в якийсь момент не впорався з керуванням, з'їхав із мосту та потрапив під потяг.
Унаслідок інциденту загинули троє російських військовослужбовців, які перебували у машині ЗРК. Ще двоє - отримали поранення.
Крім того, через подію теплотяг зійшов з рейок, є пошкодження залізничного полотна.
Довідково: "Стріла-10" - це радянський зенітно-ракетний комплекс. Він призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах. Прийнятий на озброєння в 1976 році.
- Напередодні, 20 вересня, Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділи ракетних військ Сили оборони знищили такий зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" армії РФ.
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