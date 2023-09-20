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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", - Генштаб

20 вересня, 2023 середа
18:56
Війна з Росією ЗСУ

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступально-штурмові дії на Бахмутському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 20 вересня.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ. 

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" та 4 артилерійських засоби Росії.

Обстріли території України та ситуація на фронті

РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні "шахедами". В результаті бойової роботи ППО знищила 17 ударних БПЛА по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

"На жаль, внаслідок влучань на Полтавщині постраждав нафтопереробний завод, над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби", - пише Генштаб.

Цієї доби Росія завдала 72 авіаційних удари, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Карповичі, Архипівка, Леонівка, Вильчики Чернігівської області; Стара Гута, Середина-Буда, Біловоди, Таратутине, Грабовське Сумської області та Івашки, Уди, Плетенівка, Вільхуватка, Бологівка Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області.
  • На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Невського, Білогорівки Луганської області та Новосадового, Торського, Спірного, Веселого Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали населені пункти Зарічне, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Веселе Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі західніше Зайцевого Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі північно-східніше Андріївки Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів неподалік Кліщіївки, Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, серед яких Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Дачне, Залізне Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Під артилерійськими та мінометними обстрілами окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Вугледар Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку Росія завдала авіаційного удару біля Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Лобкове, Кам’янське Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Козацьке, Ольгівка, Токарівка, Тягинка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Саблуківка, Республіканець, Миколаївка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області.

"Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога", - наголошує Генштаб.

Впродовж доби відбулось понад 15 бойових зіткнень.

  • У середу, 20 вересня, ЗСУ завдали вдалого удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Севастополя.
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