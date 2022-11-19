Біля Олешок ЗСУ знищили 2 російські танки

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

За добу, 18 листопада, українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали 33 вогневих завдання на південному фронті.

На лівобережжі Херсонщини відомо про 26 вбитих рашистів. Знищено 2 танки окупантів біля Олешок.

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