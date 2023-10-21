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Біля посольства Ізраїлю на Кіпрі стався вибух: поліція затримала вихідців з Сирії

21 жовтня, 2023 субота
13:08
Світ Прапор Ізраїлю перед ЛОВА

Вночі 21 жовтня стався вибух біля посольства Ізраїлю в столиці Кіпру Нікосії. Поліція затримала чотирьох громадян Сирії, одного з яких заарештувала за зберігання зброї

Про це повідомляє Knews.

Вибух стався приблизно о 01:40 ночі біля посольства Ізраїлю, розташованого на вулиці Іоанніса Гріпаріса в Нікосії, після чого на місце події оперативно прибули працівники поліції та вибухотехніки.

В ході слідчих дій, приблизно за 30 метрів від посольства працівники поліції знайшли невеликий металевий предмет з певною кількістю піротехнічного матеріалу, який був підірваний. Поліція повідомила, що жодних ушкоджень вибух не завдав.

Пізніше поліція виявила двох чоловіків, які знаходилися неподалік місця інциденту, підозріло поводилися та йшли до автомобіля, який був поруч. В автомобілі поліція виявила ще двох чоловіків, у яких були два ножі та молоток. Правоохоронці заарештували 21-річного власника автомобіля за звинуваченням у зберіганні зброї та нанесенні ножових поранень.

Також в автомобілі було затримано 17-річного, 20-річного та двох 21-річних хлопців, яких доставили до відділу розслідування й наразі допитують органи кримінального розслідування Нікосії

Поліція Нікосії активно розпочала комплексне розслідування цього інциденту, зокрема перекрили територію, де стався вибух і проводять експертизи для визначення природи та походження вибухового пристрою.

Подія викликала занепокоєння щодо безпеки серед місцевих мешканців і влади, тому служби активно працюють над збором додаткової інформації та забезпеченням безпеки громади. 

Видання In-cyprus повідомляє, що після огляду місця вибуху поліція затримала одну особу, а ще трьох причетних розшукує. Правоохоронці повідомили, що всі фігуранти є громадянами Сирії. Влада посилила охорону посольства Ізраїлю.

  • Увечері вівторка, 17 жовтня, в Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані, Єгипті та Іраку тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту після авіаудару по лікарні в Газі.
  • Увесь вечір в Туреччині тривали акції протесту проти обстрілу госпіталю Аль-Ахлі в Газі. Мітингарі збиралися біля ізраїльського посольства в Анкарі та генконсульства в Стамбулі.
  • У середу, 18 жовтня, десятки протестувальників вийшли на вулиці біля американського Капітолія, вони вимагають припинення вогню по Газі. Арештовано 300 людей.
  • Громадян Ізраїлю країна застерігає від поїздок до Єгипту, Йорданії та Марокко через ризик агресії демонстрантів, які вийшли на протести в багатьох країнах Близького Сходу.

Кіпр
Ізраїль
Війна в Ізраїлі
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