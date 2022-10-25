Про це повідомив перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський, інформує РБК.

Засідання будуть стосуватись даних російської сторони про біолабораторії в Україні та засідання у зв'язку із звинуваченнями щодо постачання до Росії іранських безпілотників.

Нагадаємо, сьогодні, 25 жовтня, Рада Безпеки ООН проведе за зачиненими дверима засідання щодо звинувачень Росії про те, що Україна планує створити "брудну бомбу".

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