У битві за Бахмут, на мій не експертний та непрофесійний погляд, є два шляхи:

Або тягнути натовпи погано підготовлених мобілізованих, у яких немає досвідчених сержантів та офіцерів, погрожуючи солдатам в'язницею за залишення позицій, і виправляти становище десятками комісій та слідчих груп, призначаючи службові розслідування та догани, знімати "сміливі" фотосесії, хоча головна фотосесія у посадках на південь і на північ від міста.

Або організувати управління військами, тактику та застосування солдатів, розвідку та засоби поразки так, як це робить 10 гірничо-штурмова бригада та тактична група "Адам", зосередити трохи боєприпасів і просто ліквідувати тих, хто продовжує бігати в лобові атаки.

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Мета війни — не кар'єра, посада та можливість доповідати хороші новини, мета війни — створення тактики зі знищення ворога, що дає результат, оскільки навчилися робити чимало наших бойових командирів.

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Впевнений, що перемога у наших руках і вірю, що наша армія вибере найкращий варіант дій.

Для цього, звичайно, результати бойових дій потрібно вивчати, запровадити післяопераційний аналіз та вимірювати заслуги командирів не рапортами та емоціями, а відео з координатами поразки. Тому що мета війни — не кар'єра, посада та можливість доповідати хороші новини, мета війни — створення тактики зі знищення ворога, що дає результат, оскільки навчилися робити чимало наших бойових командирів.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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