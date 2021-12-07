Бийся або звали: Ф'юрі емоційно звернувся до Джошуа через реванш з Усиком

Про це Ф'юрі заявив у інтерв'ю iFL TV

За його словами, Джошуа настав час визначитися: битися з Усиком чи взяти відступні та дозволити Ф'юрі провести з українцем поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу.

"Я хочу, щоб він відсторонився, після чого я зможу повністю рознести Олександра Усика. Якщо Джошуа це зробить, то зробить якщо ні, то ні. Я скажу лише одне: розберися з цим, чорт забирай. Візьми свої гроші і звали або ж бийся з цим хлопцем. Обери одне чи інше", – сказав Ф'юрі.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

На весну 2022 року було заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Нагадаємо, 5 грудня промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум заявив, що бій британського боксера проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу може відбутися у березні 2022 року.

7 грудня Ентоні Джошуа запевнив, що не має наміру відмовлятися від другого поєдинку проти українця Олександра Усика.

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