EVA увійшла до топ-15 незламних компаній-роботодавців України

Упорядкувало та видало ренкінг видання Dsnews. До нього включені компанії, що представляють різні сфери: національний поштовий оператор "Укрпошта" та залізничний перевізник "Укрзалізниця", банк "ПУМБ", гірничо-металургійна група компаній "Метінвест" та промислова компанія "Інтерпайп", група енергокомпаній Yasno, фармацевтична компанія "Дарниця", оператор електронних комунікацій "Київстар" тощо. Серед гравців ринку ритейлу в переліку названі EVA, INTERTOP, NOVUS та АТБ.

Учасників добирали за численними критеріями, зокрема:

гарантування безпеки співробітників, у тому числі в умовах воєнних ризиків;

збереження робочих місць, гідні умови праці, підвищення зарплат з урахуванням інфляції;

допомога колегам у лавах Сил оборони;

забезпечення реінтеграції ветеранів на роботі та допомога їхнім родинам;

піклування про психологічне здоров’я співробітників;

піклування про розвиток компетенцій і створення можливостей для кар’єрного зростання;

підтримка співробітників у складних життєвих обставинах.

Також упорядники звертали увагу на кількість наданих компаніями робочих місць, згідно зі свіжим рейтингом Opendatabot, де серед топ-10 роботодавців України у 2024 році перераховані чотири учасники нинішнього ренкінгу, в т. ч. EVA.

"Головною для EVA завжди була і залишається команда. Бо саме працівники – це носії корпоративних цінностей і компетенцій, які роблять компанію такою, якою вона є – лідером, драйвером інновацій, найбільшим гравцем у своєму сегменті. Ми хочемо, щоб якомога більше людей змогли розкрити себе в EVA та посилити нашу команду", – зазначила HR-директорка ТОВ "РУШ" (EVA та EVA.UA) Інна Печериця.

Наразі загальна кількість працівників EVA – понад 14 тис. людей. В умовах повномасштабного вторгнення компанія продовжує розвиток. Нові вакансії з’являються у зв’язку з відкриттям магазинів та запуском амбітних проєктів. Зокрема EVA вкладає значні ресурси у власні розробки й щороку закриває десятки IT-вакансій.

У EVA постійно на зв’язку зі співробітниками та співробітницями, які захищають Україну в складі Сил оборони. Компанія відгукується на їхні запити щодо обладнання та амуніції. Також бізнес працює над проєктами реінтеграції ветеранів і психологічної підтримки своїх працівників.