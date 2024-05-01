EVA увійшла до топ-15 незламних компаній-роботодавців України
Лінія магазинів EVA увійшла до переліку 15 незламних компаній-роботодавців, представленого наприкінці квітня 2024 року
Упорядкувало та видало ренкінг видання Dsnews. До нього включені компанії, що представляють різні сфери: національний поштовий оператор "Укрпошта" та залізничний перевізник "Укрзалізниця", банк "ПУМБ", гірничо-металургійна група компаній "Метінвест" та промислова компанія "Інтерпайп", група енергокомпаній Yasno, фармацевтична компанія "Дарниця", оператор електронних комунікацій "Київстар" тощо. Серед гравців ринку ритейлу в переліку названі EVA, INTERTOP, NOVUS та АТБ.
Учасників добирали за численними критеріями, зокрема:
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гарантування безпеки співробітників, у тому числі в умовах воєнних ризиків;
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збереження робочих місць, гідні умови праці, підвищення зарплат з урахуванням інфляції;
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допомога колегам у лавах Сил оборони;
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забезпечення реінтеграції ветеранів на роботі та допомога їхнім родинам;
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піклування про психологічне здоров’я співробітників;
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піклування про розвиток компетенцій і створення можливостей для кар’єрного зростання;
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підтримка співробітників у складних життєвих обставинах.
Також упорядники звертали увагу на кількість наданих компаніями робочих місць, згідно зі свіжим рейтингом Opendatabot, де серед топ-10 роботодавців України у 2024 році перераховані чотири учасники нинішнього ренкінгу, в т. ч. EVA.
"Головною для EVA завжди була і залишається команда. Бо саме працівники – це носії корпоративних цінностей і компетенцій, які роблять компанію такою, якою вона є – лідером, драйвером інновацій, найбільшим гравцем у своєму сегменті. Ми хочемо, щоб якомога більше людей змогли розкрити себе в EVA та посилити нашу команду", – зазначила HR-директорка ТОВ "РУШ" (EVA та EVA.UA) Інна Печериця.
Наразі загальна кількість працівників EVA – понад 14 тис. людей. В умовах повномасштабного вторгнення компанія продовжує розвиток. Нові вакансії з’являються у зв’язку з відкриттям магазинів та запуском амбітних проєктів. Зокрема EVA вкладає значні ресурси у власні розробки й щороку закриває десятки IT-вакансій.
У EVA постійно на зв’язку зі співробітниками та співробітницями, які захищають Україну в складі Сил оборони. Компанія відгукується на їхні запити щодо обладнання та амуніції. Також бізнес працює над проєктами реінтеграції ветеранів і психологічної підтримки своїх працівників.
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