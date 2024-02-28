EVA.UA вперше увійшла в топ-3 ритейлери у сфері e-com

"У 2023 році ми вперше себе побачили в топ-3 гравців на ринку за результатами Чорної п’ятниці. Цей факт відбувся і дуже нас надихнув, показавши, що наші амбітні плани цілком реально досяжні", – розповіла директорка департаменту електронної комерції мережі Олена Аннєнко.

Попри наявність потужних гравців, сфера e-com в Україні перебуває на стадії розвитку. Ще 5 років тому існувала думка, що для побудови онлайн-ритейлу потрібне інше мислення, ніж для офлайну. Нині конкуренція між інтернет-ритейлерами залишається переважно ціновою.

"З наступним кроком ми повинні перейти на той етап, коли будемо змагатись один з одним не ціною одного і того ж товару, а технологіями й сервісами", – пояснила Аннєнко.

EVA активно розвиває сферу e-com ще з 2017 року. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну зменшило темпи розвитку, але мережа не зупинилася та продовжила працювати завдяки наявності складів не лише у Броварах, але й у Львові.

EVA.UA – це 1000 людей в онлайн-продажах, які обробляють 14 тис. онлайн-замовлень на день. Загалом мережа може похвалитися 14 мільйонами відвідувань сайту EVA.UA на місяць.

Наразі компанія працює над збільшенням кількості замовлень і вдосконаленням сервісу, продовжує розвивати мережу точок видачі інтернет-замовлень у своїх магазинах. Наразі їх 1050. Це – найпопулярніший спосіб отримання замовлень з EVA.UA. Крім того, у квітні 2023 року мережа запустила пілот власної кур’єрської доставки в Києві.

Наступний етап – скорочення термінів виконання інтернет-замовлень, який по Києву складає 30 годин, тоді як минулого року – близько 2 днів. За словами Олени Аннєнко, в EVA планують принаймні половину замовлень доставляти протягом одного дня. Це стосується міст, де є склади компанії.

"Ціль, яку ми собі ставимо, — увійти до топ-3 українських онлайн-ритейлерів до кінця року. Тобто не просто потрапити туди за результатами окремої активності, а закріпитись на постійній основі", – підсумувала вона.