Лінкбілдінг: способи отримання посилання на сайт

Ідеться про нарощування мережі сайтів-донорів, на яких варто розмістити посилання на свій сайт.

Де купити посилання на сайт, аби кошти на розміщення посилань не були витрачені марно, а нарощування маси посилань принесло зростання позицій сайту та як наслідок зростання продажу?

Активні посилання на сайт

Якщо 10 років тому вирішальною вважали кількість посилань, то сьогодні найбільшого значення набуває їхня якість. Саме тому просування сайту посиланнями – метод не такий простий, як здається на перший погляд. Технологія просування посиланнями передбачає:

вивчення ніші бізнесу та ринку;

ретельний аналіз конкурентів;

розбір семантичного ядра та сегментація запитів;

підбір запитів, за яким буде відбуватися просування;

баланс при роботі з анкорними та безанкорними посиланнями;

вибір оптимальної кількості посилань.

Надзвичайно велике значення має аналіз та вибір якісних сайтів-донорів для розміщення посилань, моніторинг результатів розміщення посилань та ефективні корективи, які необхідно застосувати, щоб сайт не потрапляв під фільтри пошукової системи. Все це – досить кропітка праця, яка попри всі засоби автоматизації та сервіси ще й досі виконується вручну. Адже чим більше якісних посилань, тим вища популярність вашого сайту та його авторитет.

Для кого підходить просування посиланнями

Інколи можна почути, що такий метод найбільш ефективний для "молодих" сайтів, які ще не заробили гучного імені та не сформували належної репутації. Проте це не зовсім так. Ось декілька ситуацій, коли застосування такого методу буде доцільним:

для компаній, які нещодавно з’явилися на ринку;

для відомих у межах країни або регіону компаній, які нарешті вирішили запустити власний сайт;

за умов високої конкуренції у вашій сфері бізнесу;

якщо потрібно сформувати позитивну репутацію вашого бренду та підвищити його впізнаваність;

коли потрібно збільшити зростання трафіку на сайт і кількість заявок;

якщо не сформовано профіль посилань.

Головне – правильно обрати спосіб просування, який забезпечить максимальний ефект при нарощуванні маси посилань.

Де купити посилання

Звичайно, ви можете власноруч шукати майданчики, які зможуть розмістити посилання на ваш сайт, звернути увагу на продукт, який ви пропонуєте споживачеві. Проте потрібно взяти до уваги, що максимальна ефективність у просуванні вашого сайту та підвищенні продажу буде досягнута за декількох умов: достатня популярність сайту, своєчасність розміщення інформації, дотримання певних вимог до тексту та величезна кількість різноманітних нюансів.

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