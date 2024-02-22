Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна бізнес Лінкбілдінг: способи отримання посилання на сайт
PR

Лінкбілдінг: способи отримання посилання на сайт

22 лютого, 2024 четвер
17:07
бізнес

Сьогодні успішний розвиток бізнесу неможливо уявити без ефективної рекламної кампанії, вагомою частиною якої має стати просування сайту за допомогою посилань

Ідеться про нарощування мережі сайтів-донорів, на яких варто розмістити посилання на свій сайт. 

Де купити посилання на сайт, аби кошти на розміщення посилань не були витрачені марно, а нарощування маси посилань принесло зростання позицій сайту та як наслідок зростання продажу?

Активні посилання на сайт

Якщо 10 років тому вирішальною вважали кількість посилань, то сьогодні найбільшого значення набуває їхня якість. Саме тому просування сайту посиланнями – метод не такий простий, як здається на перший погляд. Технологія просування посиланнями передбачає:

  • вивчення ніші бізнесу та ринку;

  • ретельний аналіз конкурентів;

  • розбір семантичного ядра та сегментація запитів;

  • підбір запитів, за яким буде відбуватися просування;

  • баланс при роботі з анкорними та безанкорними посиланнями;

  • вибір оптимальної кількості посилань.

Надзвичайно велике значення має аналіз та вибір якісних сайтів-донорів для розміщення посилань, моніторинг результатів розміщення посилань та ефективні корективи, які необхідно застосувати, щоб сайт не потрапляв під фільтри пошукової системи. Все це – досить кропітка праця, яка попри всі засоби автоматизації та сервіси ще й досі виконується вручну. Адже чим більше якісних посилань, тим вища популярність вашого сайту та його авторитет.

Для кого підходить просування посиланнями

Інколи можна почути, що такий метод найбільш ефективний для "молодих" сайтів, які ще не заробили гучного імені та не сформували належної репутації. Проте це не зовсім так. Ось декілька ситуацій, коли застосування такого методу буде доцільним:

  • для компаній, які нещодавно з’явилися на ринку;

  • для відомих у межах країни або регіону компаній, які нарешті вирішили запустити власний сайт;

  • за умов високої конкуренції у вашій сфері бізнесу;

  • якщо потрібно сформувати позитивну репутацію вашого бренду та підвищити його впізнаваність;

  • коли потрібно збільшити зростання трафіку на сайт і кількість заявок;

  • якщо не сформовано профіль посилань.

Головне – правильно обрати спосіб просування, який забезпечить максимальний ефект при нарощуванні маси посилань.

Де купити посилання

Звичайно, ви можете власноруч шукати майданчики, які зможуть розмістити посилання на ваш сайт, звернути увагу на продукт, який ви пропонуєте споживачеві. Проте потрібно взяти до уваги, що максимальна ефективність у просуванні вашого сайту та підвищенні продажу буде досягнута за декількох умов: достатня популярність сайту, своєчасність розміщення інформації, дотримання певних вимог до тексту та величезна кількість різноманітних нюансів. 

Використання послуг сервісу https://ua.on-news.net/ забезпечує суттєву економію часу та зусиль. Усе, що потрібно замовнику, – це обрати сайт. Сервіс працює виключно з перевіреними майданчиками, отже, за посиланням зможе переходити велика кількість користувачів. Окрім цього, сервіс пропонує вигідні ціни та високу якість роботи, що дає змогу клієнтам отримати максимум очікуваного ефекту для просування власного сайту, заощаджувати час і кошти.

Сервіс допоможе значно покращити якість і віддачу вашої рекламної кампанії, зробити бренд упізнаваним, а продукт, який ви пропонуєте, – популярним у вашому місті, регіоні або навіть по всій країні. Завдяки сервісу On News замовнику гарантований відмінний результат за умови мінімальних витрат часу та коштів.

Теги:
Читайте також:
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
21 лютого, 2024 середа
Столтенберг розповів, за яких умов Україна зможе використовувати F-16 для ударів по території РФ
санкції проти рф
22 лютого, 2024 четвер
Британське обладнання потрапляє до РФ і зміцнює російську військову промисловість, - Sky News
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
21 лютого, 2024 середа
Ігнат назвав кількість бойових літаків, яку має Росія
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.35
    Купівля 38.35
    Продаж 38.85
  • EUR
    Купівля 41.43
    Продаж 42.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
22 лютого
18:13
Андрій Портнов
Портнов через суд вимагає прибрати його з Реєстру зрадників і виплатити 250 тис. грн компенсації
18:13
Ексклюзив
Російські окупанти в Криму
"Я думала, окупація не буде тривалою. Але вже минуло 10 років"
18:10
Зеленський призначив колишнього гендиректора Укроборонпрому Гусєва послом України в Азербайджані
18:09
Військовослужбовці на Бахмут терміново потребують автівки!
18:09
OPINION
Олександра Федорів
Чим дорікаєте полякам? Що вони війни не знали?
18:04
"Бідолашні створіння"
За місяць в українському прокаті стрічка "Бідолашні створіння" з Еммою Стоун у головній ролі зібрала 6,7 млн грн
18:00
Інтерв’ю
на фото: генерал-лейтенант Олександр Павлюк
Якби у лютому 2022 року наше угруповання потрапило в оточення, то завершення цієї війни було за тиждень-два, - Павлюк
17:58
Лавров
Літак Лаврова відмовились заправляти у Бразилії: він полетить на зустріч з президентом да Сілвою "попуткою"
17:37
Коронавірус
Захворюваність на ГРВІ, грип і COVID-19 знижується: МОЗ назвало єдину область, де перевищено епідпоріг
17:36
Морський дрон SeaBaby
UNITED24 оголосила збір на 35 морських дронів. За декілька годин надійшло майже 20 млн грн
17:34
Габріелюс Ландсбергіс
Очільник МЗС Литви закликав ввести санкції проти Ірану через постачання балістичних ракет РФ
17:31
Еміне Джапарова
Зеленський призначив заступницю Кулеби Джапарову представницею України при міжнародних організаціях у Відні
17:19
Оновлено
обстріл ТЕС
Окупанти атакували прифронтову ТЕС: кількість поранених енергетиків зросла до 9
17:14
Оновлено
Бундестаг
Бундестаг рекомендував надати Україні далекобійні ракети. Рішення - за Шольцом
17:11
На фото: Олександр Чемеров
Співак Чемеров заявив, що російський комік Олександр Ревва досі має українське громадянство
17:10
Ексклюзив
Мобілізація, повістки
Потрібно чітко розуміти, чи зможе держава фінансово забезпечити мобілізацію, - нардепка України Фріз
17:07
Оновлено
ЗСУ, мобілізація
У Раді розглянуть збільшення зарплат військових до 200 тис. грн. Але після законопроєкту про мобілізацію
17:07
Верховна рада Лозинський Васильченко Бобровська
Рада ухвалила закон про прозорість місцевого самоврядування. Що в ньому
17:06
Міністерство оборони України
Суд стягнув на користь Міноброни майже 2 млн грн за порушення термінів постачання товарів для ЗСУ
17:02
новини Львова
Задушив, коли отримав дані пенсійної картки: у Києві до 14 років засудили чоловіка, який вбив 83-річну жінку
16:58
Віталій Кличко
У Раді знову заговорили про необхідність розмежувати повноваження мера Києва і голови КМДА
16:52
Європарламент
Комітети Європарламенту підтримали надання Україні €50 млрд
16:43
Ексклюзив
Верховна Рада
Майже всі колишні депутати ОПЗЖ працюють у парламенті для зручного "партнерства", - лідерка руху ЧЕСНО Думанська
16:36
На фото: В'ячеслав Хостікоєв
Племінник Ольги Сумської розкритикував її доньку Паперну, яка знялась у російському серіалі
16:34
ракета Brimstone
Ракети Brimstone та навчання ЗСУ: Україна отримала новий пакет допомоги від Британії
16:33
Рада ухвалила законопроєкт "Про оборонні закупівлі", який врегульовує питання прибутків підприємств ОПК
16:07
На фото: костюм для "Міс Україна Світ"
Міс Україна Софія Шамія показала національний костюм для "Міс Світу 2024"
16:04
OPINION
Валерій Пекар
Перезавантаження БЕБ: Татаров хоче відкласти на "після війни"
15:33
Олімпійська збірна РФ
У РФ створили загін "Союз", аби залучити спортсменів до війни проти України, - Спротив
15:32
Данія
Данія оголосила про підписання безпекової угоди з Україною та пакет допомоги на $250 млн
15:19
Янукович
"Повалення уряду Януковича принесло катастрофу для України й нічого хорошого для США": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 22 лютого
15:17
Ексклюзив
Ексголовний військовий прокурор України Чумак назвав найкращий спосіб боротьби з ворожими ракетами
14:58
Артур Жорже
Помер тренер, який привів "Порту" до перемоги в Кубку чемпіонів
14:43
Оновлено
Дональд Туск
Туск оголосив про запровадження особливого режиму на КПП на кордоні з Україною та назвав дату переговорів зі Шмигалем
14:31
У ексочільника Чернігівської обласної ВЛК знайшли $1 млн: йому оголосили підозру
14:13
На фото: Мікі Рурк
Мікі Рурк розігрує прапор України, підписаний Залужним, за донат на відновлення житла херсонцям
14:05
OPINION
Сергій Фурса
Проблема не в поляках, а в соціалізмі й групі паразитів, яких він породив
13:56
Володимир Зеленський
Ситуація в Авдіївці та на південному напрямку, постачання літаків F-16: Зеленський провів засідання Ставки
13:47
НМТ
Міносвіти затвердило дати проведення НМТ-2024
13:42
Віктор Хрєнін
Міністр оборони Білорусі заявив, що Україна нібито зосередила на кордоні ударне угруповання з понад 100 тис. військових
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV