Бізнесмен Кауфман вийшов із СІЗО під заставу 129 млн грн

Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у четвер.

"За Кауфмана внесено заставу як альтернативу арешту згідно з рішенням суду, його звільнено з-під варти", - повідомили у САП.

Кауфмана підозрюють у створенні злочинної організації, яка тримала під контролем чиновників Одеської міськради. За версією слідства, з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розподіл коштів місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію із приватним сектором ринку. Фактично злочинна організація контролювала всі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради. Для реалізації злочинних дій особи налагодили процес системного підкупу чиновників і депутатів місцевої ради, які забезпечували ухвалення необхідних рішень органом місцевого самоврядування.

7 грудня ВАКС заарештував Кауфмана із альтернативою застави у 129 млн гривень.

Також із альтернативою застави у 124 млн було заарештовано співорганізатора злочинної організації – колишнього народного депутата Олександра Грановського.

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