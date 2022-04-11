English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Благодійники у Чехії зібрали на зброю для України близько 1 млрд крон

Благодійники у Чехії зібрали на зброю для України близько 1 млрд крон

11 квітня, 2022 понедiлок
23:28
Світ Чехія Україна

Майже мільярд чеських крон на придбання зброї для нашщої країни пожертвували на спеціальні рахунки посольства України у Чехії

Про це повідомляє iRozhlas.

Посольство України у Чехії напередодні повідомило, що отримало вже 977 мільйонів чеських крон – близько 40 млн євро. Внески зробили 115 тисяч донорів.

Відзначимо, що кампанію по збору коштів для закупівлі зброї для України запустили 5 березня, її спільно координують посольство та уряд Чехії. Кошти надходять на спецрахунок посольства, а експерти чеського Міноборони допомагають із придбанням необхідного озброєння. Більшу частину грошей використовують одразу, щойно вони надходять.

"Ми купуємо переважно у чеських виробників, але загалом – по всьому світу", - зазначив заступник міністра оборони Томаш Копечний. За його словами, бюрократичні процедури зараз зведені до мінімуму. "Те, що раніше займало з десяток днів, зараз робиться за кілька годин", - розповів він.

Найбільшим донором стала компанія Seznam CZ, яка перерахувала на зброю для України 100 мільйонів крон. Другий найбільший донор – Jablotron, із внеском 50 млн донорів, великі суми внесли також Metrostav, Remedis, Citfin, LD Seating, Isolit-Bravo, Panflex, Agropodnik Mašovice, GEO Group. Минулої п’ятниці їх запросили на зустріч до посольства України у Чехії.

У посольстві зазначили, що це далеко не повний перелік великих донорів, їхні розголошують лише за згодою.

В уряді Чехії запропонували додатковий стимул для компаній, які жертвують кошти на зброю для України, та пропонують податкову знижку.

Посол України Євген Перебийніс також висловив подяку регіональній та місцевій владі за турботу про українців, які знайшли прихисток у Чехії, гуманітарну допомогу для України та їхні пожертви на зброю.

  • Нагадаємо, прем'єр Чехії зазначив, що країна повністю відмовиться від енергоресурсів РФ протягом п'яти років.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Чехія
благодійна акція
Читайте також:
10 квітня, 2022 неділя
Зеленський розповів, на яких умовах можливий мир з Росією
Тетяна Чорновол
10 квітня, 2022 неділя
"Ми вже танків не боїмося і у нас вже казати, що ти підбив тільки один танк - сором", - екснардепка, а нині офіцер та командир ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол
вантжівки на кордоні фура
10 квітня, 2022 неділя
Все, що я чула від російських водіїв фур на кордоні, як вони хочуть мене зґвалтувати та вбити, з цим народом українцям не порозумітись, — громадська активістка
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30.06
  • EUR
    Купівля 31.76
    Продаж 32.89
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
12 квітня
00:33
Застосування Росією хімічної зброї стане "новим етапом терору проти народу України", - Зеленський
00:30
хімічна атака
Лідер "Азова" Андрій Білецький підтвердив хімічну атаку росіян у Маріуполі
00:05
Денис Шмигаль
"Агресор прагне вбити якнайбільше мирного населення", - Шмигаль конгресменам США
2022, понедiлок
11 квітня
23:59
Ірина Дубченко
Запорізьку журналістку, яку викрали російські окупанти, звільнено з полону, - родичі
23:56
Більшість людей з підконтрольної частини Донеччини евакуювалась, - голова ОВА
23:54
Карл Нехаммер
Загалом позитивних вражень немає. Нехаммер прокоментував свою зустріч з Путіним
23:43
Ericsson
Ericsson, eBay та ще три компанії приєднались до технологічної блокади Росії та Білорусі
23:37
Байден літак
15 квітня Джо Байден знову приїде до Польщі, - Білий дім
23:34
російські війська
Росії бракує ресурсу для перемоги на Донбасі, - Інститут вивчення війни
23:15
Ірина Верещук
11 квітня гумкоридорами вдалося вивезти більше 4 тис. українців
22:55
Джен Псакі
Байден не планує услід за Джонсоном приїжджати до Києва, - Білий дім
22:52
В Ірпені оголосили подовжену комендантську годину
22:42
Папа Франциск та патріарх Кирило
Папа Франциск може зустрітися з патріархом Кирилом, - Reuters
22:23
Хімічна зброя
Росія використала отруйну речовину проти військових та цивільних в Маріуполі, - полк "Азов"
22:15
діти війна
Майже дві третини всіх українських дітей стали переселенцями, - ЮНІСЕФ
22:08
Джен Псакі
Наступ на Україну став стратегічним провалом, зміна командувача не допоможе, - Білий дім
21:59
Сергій Кислиця
Росія, як і нацисти, здійснює політику винищення всього народу – постпред України в ООН
21:48
окупанти
Новий наступ на Київ залежатиме від результату боїв на Донбасі – Міноборони. Відео
21:34
Еммануель Макрон
Макрон заявив про готовність приїхати до України, "якщо це дасть результат"
21:32
Ворожий танк
Українські десантники знищили 5 танків окупантів, серед них командирський. Відео
21:21
ЄС збільшить поставки зброї до України, - Бербок
21:20
хімічна атака
Окупанти погрожують застосувати хімічну зброю у Маріуполі, - Денісова
21:06
Жозеп Боррель
Євросоюз допоможе збирати докази воєнних злочинів Росії в Україні - Боррель
21:03
Зеленський
Зеленський: Україна обговорює посилення енергетичної співпраці з Норвегією
20:45
Сурков і Кадиров
У Москві затримали ідеолога путінізму, автора "концепції Новоросії" Владислава Суркова, - Ілля Пономарьов
20:41
економіка росия рубль
Росія допустила вибірковий дефолт по зовнішньому боргу, - S&P
20:27
Харків
РФ зруйнувала у Харкові 1 617 житлових багатоповерхівок, - мер
20:18
Посилення санкцій, покарання за воєнні злочини, вимога припинити війну: у канцлера Австрії розповіли про його "дуже жорстку" зустріч із Путіним
20:18
Пологовий будинок "Лелека" після обстрілів
На базі 5-го пологового будинку у Києві відкрилося тимчасове відділення "Лелека"
20:05
Володимир Кара-Мурза
У Москві затримали опозиційного політика та журналіста Володимира Кара-Мурзу
20:00
Російська окупаційна адміністрація в Криму вводить на півночі півострову високий рівень терористичної загрози
19:45
Росіяни, які окопувались у зоні відчуження, поширили радіацію по Білорусі та РФ, - директор Інституту клінічної радіології Чумак
19:37
Крим – це Україна
Росіяни в Криму поширюють інформацію про можливе просування ЗСУ на півострів, - Генштаб
18:50
Оновлено
Приват24
Приват24 відновить роботу о 6 ранку 12 квітня
18:39
винищувач Rafale
Сербія планує закупити винищувачі у Франції
18:17
Лавров
Росія не зупинятиме війну на час мирних переговорів, - Лавров
18:01
Розмінування Ірпінь
Розмінування Бучі, Ірпеня та Гостомеля триває, повертатися туди зарано, - КМДА
17:54
Боснія і Герцеговина - Україна
ЧС-2022: У збірній Шотландії вимагають перенести матч проти України
17:51
Ексклюзив
нафта
Штати та Єврокомісія мають підтримати не просто ембарго на постачання з Росії нафти та газу, а механізми повної ізоляції від РФ, – Гончар
17:44
Порошенко
Десантникам, які вирушають на східний фронт, відправили бронежилети і кевларові шоломи – Порошенко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV