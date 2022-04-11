Благодійники у Чехії зібрали на зброю для України близько 1 млрд крон

Про це повідомляє iRozhlas.

Посольство України у Чехії напередодні повідомило, що отримало вже 977 мільйонів чеських крон – близько 40 млн євро. Внески зробили 115 тисяч донорів.

Відзначимо, що кампанію по збору коштів для закупівлі зброї для України запустили 5 березня, її спільно координують посольство та уряд Чехії. Кошти надходять на спецрахунок посольства, а експерти чеського Міноборони допомагають із придбанням необхідного озброєння. Більшу частину грошей використовують одразу, щойно вони надходять.

"Ми купуємо переважно у чеських виробників, але загалом – по всьому світу", - зазначив заступник міністра оборони Томаш Копечний. За його словами, бюрократичні процедури зараз зведені до мінімуму. "Те, що раніше займало з десяток днів, зараз робиться за кілька годин", - розповів він.

Найбільшим донором стала компанія Seznam CZ, яка перерахувала на зброю для України 100 мільйонів крон. Другий найбільший донор – Jablotron, із внеском 50 млн донорів, великі суми внесли також Metrostav, Remedis, Citfin, LD Seating, Isolit-Bravo, Panflex, Agropodnik Mašovice, GEO Group. Минулої п’ятниці їх запросили на зустріч до посольства України у Чехії.

У посольстві зазначили, що це далеко не повний перелік великих донорів, їхні розголошують лише за згодою.

В уряді Чехії запропонували додатковий стимул для компаній, які жертвують кошти на зброю для України, та пропонують податкову знижку.

Посол України Євген Перебийніс також висловив подяку регіональній та місцевій владі за турботу про українців, які знайшли прихисток у Чехії, гуманітарну допомогу для України та їхні пожертви на зброю.

Нагадаємо, прем'єр Чехії зазначив, що країна повністю відмовиться від енергоресурсів РФ протягом п'яти років.

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