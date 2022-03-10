Блінкен порівняв російську окупацію Маріуполя з блокадою Ленінграда

"Кожен росіянин вчив про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни. На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста", - написав він у своєму Twitter.



Every Russian has learned about the Siege of Leningrad during World War II. Sadly, history has repeated itself—but now it’s the Russian government cruelly starving Ukrainian cities. pic.twitter.com/wjG3IgwAzH — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 9, 2022

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