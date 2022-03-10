Блінкен порівняв російську окупацію Маріуполя з блокадою Ленінграда
Держсекретар Ентоні Блінкен порівняв російську окупацію Маріуполя з нацистською блокадою Ленінграда у 1942 році.
"Кожен росіянин вчив про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни. На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста", - написав він у своєму Twitter.
- Нагадаємо, вчора, 9 березня окупаційні війська РФ скинули бомби на пологовий будинок у Маріуполі, постраждало щонайменше 17 осіб.
- З початку повномасштабної війни проти Росії у Маріуполі загинули понад 1100 мирних мешканців.
- За даними батальйону "Азов", Маріуполь на межі гуманітарної катастрофи: люди збирають дощову воду для пиття, готують їжу на вогнищі, а загиблих сусідів ховають просто у дворах.
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