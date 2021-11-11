Блінкен: США занепокоєні, що РФ може повторити помилку 2014 року біля українських кордонів
США стурбовані маневрами російських окупантів біля кордону України
Про це сказав очільник Держдепу США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Він зазначив, що Сполучені Штати занепокоєні тим, що Росія може припуститися помилки, повторивши сценарії 2014 року, коли вона окупувала Крим і частину Донбасу.
"Ми стурбовані повідомленнями про незвичайні військові дії Росії біля України. Ми, як завжди, дуже уважно стежимо за регіоном. Ми продовжимо консультуватися з цього питання з нашими союзниками й партнерами. І, як ми чітко дали зрозуміти, будь-яка ескалація чи агресія буде серйозною проблемою для Сполучених Штатів", - заявив Блінкен.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".
- 9 листопада Bloomberg повідомило, що, згідно з аналізом оборонно-розвідувальної фірми Janes, Росія стягує танки до українського кордону.
- У Офісі президента не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.
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