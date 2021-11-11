Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Блінкен: США занепокоєні, що РФ може повторити помилку 2014 року біля українських кордонів

Блінкен: США занепокоєні, що РФ може повторити помилку 2014 року біля українських кордонів

11 листопада, 2021 четвер
08:31
війна з Росією Кулеба - Блінкен

США стурбовані маневрами російських окупантів біля кордону України

Про це сказав очільник Держдепу США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Він зазначив, що Сполучені Штати занепокоєні тим, що Росія може припуститися помилки, повторивши сценарії 2014 року, коли вона окупувала Крим і частину Донбасу.

"Ми стурбовані повідомленнями про незвичайні військові дії Росії біля України. Ми, як завжди, дуже уважно стежимо за регіоном. Ми продовжимо консультуватися з цього питання з нашими союзниками й партнерами. І, як ми чітко дали зрозуміти, будь-яка ескалація чи агресія буде серйозною проблемою для Сполучених Штатів", - заявив Блінкен.

  • Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
  • Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".
  • 9 листопада Bloomberg повідомило, що, згідно з аналізом оборонно-розвідувальної фірми Janes, Росія стягує танки до українського кордону.
  • У Офісі президента не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
США
Ентоні Блінкен
російські окупанти
пресконференція
Читайте також:
Василий Ломаченко
8 листопада, 2021 понедiлок
Ломаченко здивував кардинальною зміною іміджу перед наступним боєм. Відео
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
9 листопада, 2021 вiвторок
Вкусити ЗЕ. Як Аваков та Разумков оголосили полювання за електоратом Півдня та Сходу
10 листопада, 2021 середа
Виходив на бій інвалідом: Ф'юрі після перемоги над Вайлдером переніс шестигодинну операцію
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.02
    Купівля 26.02
    Продаж 26.26
  • EUR
    Купівля 29.93
    Продаж 30.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
11 листопада
10:10
Андрій Шевченко
Власник "Дженоа" розповів, чому обрав Шевченка на посаду головного тренера
10:03
Інтерв’ю
Дубогриз
В Україні три найбільші банки - державні, так не має бути, їх треба приватизовувати, — фінансовий аналітик Дубогриз
10:01
коронавірус
Ізраїль першим у світі перевірить готовність держави до нових штамів коронавірусу
09:57
безпілотнив ОБСЄ
Окупанти розміщують бойову техніку у житлових районах на Донбасі, – ОБСЄ
09:45
Сергій Дерев'янченко (ліворуч)
Український боксер повертається на ринг після поразки у чемпіонському бою
09:36
вакцинація
В Україні від COVID-19 вакцинували понад 20 млн людей
09:29
Офіційний курс: ціна долара знову знизилася
09:20
заморозки
Українцям слід очікувати морозів і сухої погоди: прогноз на 11 листопада
09:10
електроенергія
На порядку денному Міненерго наразі немає питання віялових відключень, — заступник голови відомства
09:09
Олександр Петраков
ЧС-2022: Петраков розповів, хто замінить лідера збірної України у матчі проти Боснії і Герцеговини
08:53
вугілля
Україна планує імпортувати близько 2 млн тонн вугілля протягом опалювального сезону, заявили в Міненерго
08:51
ООС
Доба на фронті: окупанти п'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі
08:40
коронавірус
В Україні зафіксували понад 24 тис. нових випадків COVID-19, померло майже 700 людей
08:35
Тайсон Ф'юрі (ліворуч) та Деонтей Вайлдер
Ф'юрі пояснив, чому Усик ніколи не наважиться на бій з Вайлдером
08:28
SpaceX
SpaceX відправила на МКС четвертий екіпаж астронавтів
08:00
Інфографіка
збірна України
Україна - Болгарія: де та коли дивитись товариський матч
07:51
Микола Журавльов
У Києві побили музичного продюсера гурту KAZKA: поліцейські затримали нападника
07:22
В ОБСЄ заявили про стурбованість ситуацією на Донбасі: такої кількості порушень не було з літа 2020 року
07:00
Люксембург - Португалія, матч відбору ЧС-2022
ЧС-2022: розклад матчів і трансляцій четверга
2021, середа
10 листопада
23:26
Польща затримала на кордоні з Білоруссю росіянина, який сприяв міграційній навалі
23:10
Володимир Макей (праворуч) та глава МЗС РФ Сергій Лавров
Очільник МЗС Білорусі назвав Крим "російською територією", Україна попередила про "непоправні наслідки для відносин"
22:31
Кулеба - Блінкен
Україна підписала зі США оновлену Хартію про стратегічне партнерство
22:09
Олексій Данілов
"Мало місця у Бундестазі - нехай беруть собі додому": Данілов про ідею депутата з Німеччини відправляти мігрантів до України
21:55
українські фанати
Україна - Болгарія: як можна відвідати товариський матч в Одесі
21:52
карантин
З 13 листопада їздити громадським транспортом на Київщині зможуть лише щеплені від COVID-19 або люди з негативним ПЛР-тестом
21:47
"Київ-Баскет"
"Київ-Баскет" несподівано програв "Хапоелю" у Кубку ФІБА
21:38
Володимир Зеленський
"Аби 40 млн українців не перетворилися на 20 млн": Зеленський звернувся до громадян із закликом щепитися від COVID-19
21:14
Вищий антикорупційний суд
ВАКС дозволив заочне розслідування щодо бізнесмена Галантерника у справі про розкраданні землі в Одесі
20:48
Ексзаступник генпрокурора Чумак заявив, що закриття справи "Роттердам+" оскаржили без його відома, а він відкликав скаргу
20:35
Олександр Усик (ліворуч) та Едді Хірн
Я тільки й чую від Джошуа, як він хоче віддубасити Усика, - промоутер розповів, як почувається британець після поразки українцю
20:31
подорож
"Зрада відміняється": Кулеба повідомив, що Бельгія зберегла можливість в'їзду для вакцинованих українців
20:21
Денис Гармаш
Ярмоленко познущався над футболістом, якого викликали в збірну України вперше за 4 роки. Відео
20:17
У Києві BMW вилетіла у кювет, водія шукають
20:09
Алессіо Романьйолі, Мілан
У "Мілані" вирішили зменшити зарплату капітана команди
20:01
повідомлення про замінування
Три київські вокзали евакуювали у зв'язку із повідомленням про замінування
19:55
ДБР затримало депутата Херсонської облради
ДБР затримало на Херсонщині депутата, який вимагав у чоловіка 300 тис. грн за встановлення "потрібної" ціни у держзакупівлі
19:52
Інфографіка
збірна України
Україна - Болгарія: прогноз букмекерів на товариський матч
19:41
сепар
10 листопада на фронті: окупанти тричі обстріляли українські позиції, задіявши й заборонену зброю
19:17
Денис Куликовський
Екскомендант катівні окупантів "Ізоляція" Куликовський заявив, що проживає в Києві з 2019 року
19:11
Міський голова Чернігова Атрошенко
Міський голова Чернігова Атрошенко назвав курс України на вступ до НАТО "фігнею”
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV