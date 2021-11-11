Блінкен: США занепокоєні, що РФ може повторити помилку 2014 року біля українських кордонів

Про це сказав очільник Держдепу США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.



Він зазначив, що Сполучені Штати занепокоєні тим, що Росія може припуститися помилки, повторивши сценарії 2014 року, коли вона окупувала Крим і частину Донбасу.



"Ми стурбовані повідомленнями про незвичайні військові дії Росії біля України. Ми, як завжди, дуже уважно стежимо за регіоном. Ми продовжимо консультуватися з цього питання з нашими союзниками й партнерами. І, як ми чітко дали зрозуміти, будь-яка ескалація чи агресія буде серйозною проблемою для Сполучених Штатів", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".

9 листопада Bloomberg повідомило, що, згідно з аналізом оборонно-розвідувальної фірми Janes, Росія стягує танки до українського кордону.

У Офісі президента не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.

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