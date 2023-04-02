Блінкен та Лавров провели першу з липня 2022 року телефонну розмову
Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели першу з липня 2022 року телефонну розмову
Про це Блінкен повідомив у twitter.
За його словами, він обговорив з Лавровим затримання журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича та іншого громадянина США - Пола Велана.
"Я розмовляв сьогодні з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, щоб висловити нашу глибоку стурбованість неприйнятним затриманням Росією журналіста-громадянина США. Я закликав звільнити його та звільнити незаконно затриманого громадянина США Пола Велана", - написав Лавров.
Своєю чергою, голова МЗС Росії заявив про "неприпустимість нагнітання Вашингтоном та західними ЗМІ ажіотажу з наміром надати справі політичного забарвлення". Лавров додав, що подальшу долю журналіста WSJ визначить суд.
Це була перша телефонна розмова Блінкена та Лаврова з липня 2022 року. Проте, вони особисто зустрічалися в березні 2023 року на саміті G20 в Індії.
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