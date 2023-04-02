Блінкен та Лавров провели першу з липня 2022 року телефонну розмову

Про це Блінкен повідомив у twitter.

За його словами, він обговорив з Лавровим затримання журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича та іншого громадянина США - Пола Велана.

"Я розмовляв сьогодні з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, щоб висловити нашу глибоку стурбованість неприйнятним затриманням Росією журналіста-громадянина США. Я закликав звільнити його та звільнити незаконно затриманого громадянина США Пола Велана", - написав Лавров.

Своєю чергою, голова МЗС Росії заявив про "неприпустимість нагнітання Вашингтоном та західними ЗМІ ажіотажу з наміром надати справі політичного забарвлення". Лавров додав, що подальшу долю журналіста WSJ визначить суд.

Це була перша телефонна розмова Блінкена та Лаврова з липня 2022 року. Проте, вони особисто зустрічалися в березні 2023 року на саміті G20 в Індії.