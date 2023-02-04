Блінкен терміново зв'язався з Ван І після скандалу з китайськими шпигунськими кулями
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив директору центрального офісу закордонних справ КНР Ван І, що поява спостережних повітряних куль в американському повітряному просторі є порушенням суверенітету Сполучених Штатів
Про це повідомляє Державний департамент США.
Блінкен у розмові з Ван І, який є фактичним керівником дипломатії КНР, підтвердив, що скасував візит до Пекіну через спостережних китайських повітряних куля в повітряному просторі США.
Він назвав цей інцидент безвідповідальним актом та явним порушенням суверенітету Сполучених Штатів і міжнародного права.
Блінкен додав, що Вашингтон відданий дипломатичним заходам і підтримці відкритих ліній зв'язку, а він буде готовий відвідати Пекін, щойно дозволять умови.
Своєю чергою Ван І наголосив, що Китай та США повинні зберігати зосередженість, своєчасно вступати в контакт, уникати непорозумінь та врегулювати розбіжності у непередбачених ситуаціях.
Він назвав звинувачення у порушенні повітряного простору США спекуляціями.
"Китай незмінно суворо дотримується міжнародного права і не приймає жодних безпідставних спекуляцій та галасу", - сказав Ван І.
- 3 лютого адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження
- 4 лютого у міністерстві закордонних справ КНР назвали появу кулі спостереження в повітряному просторі США форс-мажором.
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