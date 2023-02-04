Про це повідомляє Державний департамент США.

Блінкен у розмові з Ван І, який є фактичним керівником дипломатії КНР, підтвердив, що скасував візит до Пекіну через спостережних китайських повітряних куля в повітряному просторі США.

Він назвав цей інцидент безвідповідальним актом та явним порушенням суверенітету Сполучених Штатів і міжнародного права.

Блінкен додав, що Вашингтон відданий дипломатичним заходам і підтримці відкритих ліній зв'язку, а він буде готовий відвідати Пекін, щойно дозволять умови.

Своєю чергою Ван І наголосив, що Китай та США повинні зберігати зосередженість, своєчасно вступати в контакт, уникати непорозумінь та врегулювати розбіжності у непередбачених ситуаціях.

Він назвав звинувачення у порушенні повітряного простору США спекуляціями.

"Китай незмінно суворо дотримується міжнародного права і не приймає жодних безпідставних спекуляцій та галасу", - сказав Ван І.