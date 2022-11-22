Про це інформує у твіттері держсекретар США Ентоні Блінкен.

Повідомляється, що питання допомоги Україні Блінкен озвучив після телефонної розмови з генсеком Альянсу.

"Сьогодні мав гарну телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом перед зустріччю МЗС НАТО, на якій ми вживатимемо заходів щодо спільних пріоритетів, таких як підтримка України, стримування та оборона, стійкість, а також приєднання Фінляндії та Швеції", - написав Блінкен.

Засідання НАТО на рівні очільників Міністерств закордонних справ відбудеться в Бухаресті 29-30 листопада. Засідання проходитиме під головуванням Столтенберга.

4 листопада Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 мільйонів, який включатиме щонайменше 45 танків Т-72. Крім того, Штати надішлють 40 бронекатерів, 1100 безпілотників Phoenix Ghost, а також виділять кошти для модернізації 250 броньованих машин безпеки M1117.

11 листопада стало відомо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен мають обговорити розширення військової допомоги Україні на саміті АСЕАН.

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