Блінкен заявив, що підтримка України буде одним з пріоритетів на зустрічі очільників МЗС країн НАТО
Очільники Міністерств закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу обговорять подальшу підтримку України на зустрічі в Бухаресті наприкінці листопада
Про це інформує у твіттері держсекретар США Ентоні Блінкен.
Повідомляється, що питання допомоги Україні Блінкен озвучив після телефонної розмови з генсеком Альянсу.
"Сьогодні мав гарну телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом перед зустріччю МЗС НАТО, на якій ми вживатимемо заходів щодо спільних пріоритетів, таких як підтримка України, стримування та оборона, стійкість, а також приєднання Фінляндії та Швеції", - написав Блінкен.
Засідання НАТО на рівні очільників Міністерств закордонних справ відбудеться в Бухаресті 29-30 листопада. Засідання проходитиме під головуванням Столтенберга.
- 4 листопада Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 мільйонів, який включатиме щонайменше 45 танків Т-72. Крім того, Штати надішлють 40 бронекатерів, 1100 безпілотників Phoenix Ghost, а також виділять кошти для модернізації 250 броньованих машин безпеки M1117.
- 11 листопада стало відомо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен мають обговорити розширення військової допомоги Україні на саміті АСЕАН.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.76
Купівля 39.76Продаж 40.47
-
EUR
Купівля 39.97Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе