Ближче до весни Донецьк буде крайнім містом, яке ми деокупуємо, а кордони п'яти областей РФ будуть лінією фронту, - військовий експерт Світан
Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, зазначив, що після виходу до Азовського узбережжя, деокупації Херсонщини та Криму, будемо розбиратися з Донбасом, а на весну-літо кордони РФ з Україною станом на 1991 рік будуть лінією фронту
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Українська армія у перспективі має всі передумови щодо знищення противника на окупованих територіях та виходу на кордони 1991 року ближче до весни наступного року. В агломераціях (зосередження міст та інших населених пунктів на певній території – ред.) наші війська можуть рухатися незалежно від погоди, і зараз наші резерви перекинуті у район Донецьких агломерацій: від Сватового, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Донецька до Вугледара. Тому, поки йдуть дощі українські сили будуть намагатися деокупувати деякі агломераційні моменти, на рівні тієї ж Кремінної, Рубіжного, Сєверодонецька, Лисичанська – це гарна агломерація для деокупації. Також можна працювати по Сватівському плацдарму навіть у дощі, тобто саме це ми зараз і будемо робити", - зазначив полковник запасу ЗСУ.
Роман Світан додав, що далі рух наших військ продовжиться по морозу з виходом на Азовське узбережжя, аби розрізати російський сухопутний коридор до Криму.
"Після того, як переведемо кримсько-херсонське угруповання ворога у режим оточення, будемо деокуповувати Херсонську область та Крим. А після зачистки нашого тилу, настане черга розбиратися і з Донбасом. Спочатку зайдемо на Луганськ і відріжемо донецьке угрупування від Росії виходом на Таганрог, і деокупуємо Донбас, а Донецьк буде крайнім містом, яке ми звільнимо, і це відбудеться до весни наступного року", - сказав військовий експерт.
Світан зауважив, що у Путіна є можливість перевести війну у довготривалий режим і він має для цього мобілізаційні ресурси, стару радянську техніку, однак, на сьогодні лінію фронту вже можна побачити, яка складеться навесні-влітку 2023 року.
"Лінія фронту буде по кордону України з РФ станом на 1991 рік, тобто кордони п'яти російських областей з Україною будуть лінією фронту: Брянська, Курська, Бєлгородська, Воронезька, Ростовська. Саме на цій лінії фронту Путін готується утримувати "злих" українців та НАТО від "нападу" на свою територію, тобто парадигма буде змінюватися. Путін буде переводити росіян у режим жертви, що на Росію "нападають" українці під крилом НАТО", - прокоментував Світан.
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