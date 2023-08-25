"Близько 20% російських полонених здаються добровільно": Буданов порівняв "обмінний фонд" України та РФ
Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що близько 20% російських полонених здаються добровільно, але "обмінний фонд" України набагато менший, ніж у РФ
Про це він сказав в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.
"У нас його набагато менше, ніж в Російській Федерації. Це правда. Тому що в перші дні вторгнення Російська Федерація нахапала тут страшну кількість заручників, у тому числі цивільних, пенсіонерів силових структур, просто людей, які, вони вважали, що є хтось страшний для них, ну і так далі. Тому наші цифри, на жаль, нижчі. Треба це розуміти. І, на жаль, я думаю, наздогнати ті цифри ми не зможемо", - заявив Кирило Буданов.
Водночас очільник ГУР відмовився розкрити точну кількість так званого обмінного фонду, заявивши, що це державна таємниця.
Щодо російських полонених Буданов сказав, що близько 20% із них здаються в полон добровільно.
"Це близько 20% точно. Просто там: мені страшно, я нічого не хочу", - заявив він.
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