"Близько 20% російських полонених здаються добровільно": Буданов порівняв "обмінний фонд" України та РФ

Про це він сказав в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

"У нас його набагато менше, ніж в Російській Федерації. Це правда. Тому що в перші дні вторгнення Російська Федерація нахапала тут страшну кількість заручників, у тому числі цивільних, пенсіонерів силових структур, просто людей, які, вони вважали, що є хтось страшний для них, ну і так далі. Тому наші цифри, на жаль, нижчі. Треба це розуміти. І, на жаль, я думаю, наздогнати ті цифри ми не зможемо", - заявив Кирило Буданов.

Водночас очільник ГУР відмовився розкрити точну кількість так званого обмінного фонду, заявивши, що це державна таємниця.

Щодо російських полонених Буданов сказав, що близько 20% із них здаються в полон добровільно.

"Це близько 20% точно. Просто там: мені страшно, я нічого не хочу", - заявив він.