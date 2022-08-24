Близько 45,7 тис. окупантів, 1924 танки, 234 літаки, 199 вертольотів: Генштаб назвав втрати РФ у повномасштабній війні

Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України. Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну:

особового складу – близько 45 700 (+150) осіб,

танків – 1924 (+3) од,

бойових броньованих машин – 4243 (+5) од,

артилерійських систем – 1036 (+3) од,

РСЗВ – 266 (+0) од,

засоби ППО – 147 (+1) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 199 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 819 (+2),

крилаті ракети – 196 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3160 (+10) од,

спеціальна техніка – 99 (+0).

23 серпня найбільших втрат армія РФ зазнала на Донецькому напрямку.

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