Близько 45,7 тис. окупантів, 1924 танки, 234 літаки, 199 вертольотів: Генштаб назвав втрати РФ у повномасштабній війні
З 24 лютого до 23 серпня РФ втратила в Україні близько 45 700 рашистів, 1924 танк і 4243 броньовані машини, 199 гелікоптерів і 819 дронів
Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну:
- особового складу – близько 45 700 (+150) осіб,
- танків – 1924 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 4243 (+5) од,
- артилерійських систем – 1036 (+3) од,
- РСЗВ – 266 (+0) од,
- засоби ППО – 147 (+1) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 199 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 819 (+2),
- крилаті ракети – 196 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3160 (+10) од,
- спеціальна техніка – 99 (+0).
23 серпня найбільших втрат армія РФ зазнала на Донецькому напрямку.
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