Фільм "Кордонгейт": що насправді відбувається на польсько-українському кордоні

Чи зможе Україна раз і назавжди вирішити питання блокування кордону? Чи ця проблема з нами назавжди? У новому документальному фільмі Миколи Княжицького "Кордонгейт. Проросійська операція на польському кордоні - 2" - відповіді на ці питання.

Фільм доступний на YouTube-каналі народного депутата.

Це вже другий документальний фільм, в якому Микола Княжицький системно досліджує проблему на кордоні та пропонує шляхи вирішення ситуації. “Я переконаний, що це не економічний протест, а глобальна спецоперація Кремля, яку втілюють антиукраїнські політики руками польських фермерів”, - стверджує народний депутат.

За словами політика, зарадити ситуації має правильна державна стратегія, і він пропонує наступні кроки.

По-перше, визнати, що безперебійна робота пунктів пропуску на кордоні України з країнами ЄС і НАТО - це питання національної безпеки не лише України і Польщі, а і всього ЄС і східного флангу НАТО. “Безпеку українського кордону необхідно закріпити в угодах з Євросоюзом і Альянсом, а також у гарантіях безпеки з окремим країнами”, - вважає політик.

По-друге, економічні питання необхідно вирішувати за столом переговорів з урахуванням інтересів усіх країн. “Проте Україна не має погоджуватись із тим, що тимчасові рішення на час війни є елементом переговорів про вступ України до ЄС: війна закінчиться, тоді й настане час для переговорів про перехідні періоди і квоти”, - коментує Микола Княжицький.

Він також наголошує, що від інтеграції України в Європу виграють обидві сторони: Україна посилить потенціал Європи, а не лише братиме з неї кошти, а ЗСУ суттєво посилять спроможності НАТО. “Влада має позбутися комплексу жертви, якій усі винні. Ми маємо нарешті довести західному світу, що ми - не проблема, а спосіб подолання проблеми, назва якій Росія”, - резюмує автор фільму.