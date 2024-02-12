Польські фермери блокують пункти пропуску: кореспондентка Наталя Стареправо розповіла про ситуацію на кордоні

Про це з-під кордону розповіла кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

"На пункті пропуску "Зосин" блокада польськими фарбами розпочалась о 10:00 за українським часом. Вийшли поляки з тракторами, вивісками, щоб закрити так звану зелену угоду. Причиною власне цієї блокади було те, що польські фермери не згодні з умовами продовження Єврокомісією такої зеленої угоди для України, зокрема, що стосується імпорту української агропродукції, адже за словами самих фермерів вони зазнають великих втрат, це також і доходи, і здорожчання собівартості польської продукції. Тому вони не згодні з такими умовами. Як і обіцяли, вони пропускатимуть три вантажівки на одну годину", - пояснює кореспондентка.

За її словами, після того, як знімальна група Еспресо перетнула кордон, фермери вирішили пропустити чергу з вантажівок та бусів.

Один з організаторів протесту розповів, чому вони вирішили знову відновити блокаду: "Акція має загальнопольський характер. Сьогодні заблоковані усі пункти пропуску на кордоні з Україною. Наша мета заблокувати неконтрольований імпорт сільгосппродукції з України. Ще одна мета - скасування зеленого порядку, хоча це не стосується українських фермерів, то більшою мірою фермерів у Польщі та загалом в Європі, однак головне - це блокада неконтрольованого імпорту з України".

Водночас протестувальники наголошують, що хотіли б відновити гідні умови для всіх польських фермерів, для цього вони вимагають не лише скасувати зелену угоду для України, а й компенсувати фермерам втрачений дохід та збільшити субсидії на сільськогосподарське паливо. Тож вони таким чином привертають увагу польської влади, додала кореспондентка.

"Не було жодних провокацій, або ж інших якихось конфліктів. Насправді вони сприяли тому, щоб зі мною поспілкуватись і хотіли максимально все доступно пояснити, чому вони вийшли й що хочуть. Стояла поліція, яка стежила за порядком, щоб контролювати ситуацію на пункті пропуску. Також фермери наголошували на тому, що в них начебто немає претензій до українських фермерів чи загалом українців, адже говорять, що вони таким чином хочуть протистояти, за їхніми словами, українським олігархам, а не українським фермерам", - підсумувала Наталя Стареправо.

Що передувало

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" має розпочатися у п'ятницю, 9 лютого, об 11:00. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

А вже 9 січня вранці Держприкордонслужба повідомила, що через початок блокування рух ускладнений через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".

9 лютого польські фермери знову розпочали акції протесту на кордоні з Україною та висунули умови припинення нового блокування.

Сьогодні польські протестувальники розширили блокаду на кордоні з Україною.