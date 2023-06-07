Про це інформує міноборони Німеччини.

Німецькі партнери передали українським воїнам вісім гусеничних всюдиходів Bandvagn 206. Загалом Берлін має намір передати ще 54 одиниці цієї техніки.

Також у списку військової допомоги, яку Берлін уже надав, з'явилися:

2 тис. боєприпасів для GEPARD (раніше було передано 53 000);

14 розвідувальних дронів VECTOR (раніше було передано 54);

3 антидронових системи;

16 автомобілів для прикордонників;

2 вантажівки 8×6 HX81 зі змінним кузовом;

11 тис. сухпайків.

Довідково. Bandvagn 206/208 (Bv 206/208) - це гусеничний всюдихід з підвищеною прохідністю. Він розрахований на перевезення 17 військових, а причеп можна налаштувати для різних цілей залежно від модифікації. Bandvagn 206/208 призначений для перевезення військ та озброєння через сніг та болота на півночі Швеції (всюдихід спочатку був створений для шведських сухопутних військ). Всюдихід також є амфібією, розвиваючи швидкість у воді до 4,7 км/год. Швидкість руху по дорозі - 55 км/год..