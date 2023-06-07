Боєприпаси до Gepard, всюдиходи Bandvagn, дрони Vector: Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги
7 червня Німеччина заявила, що передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли вісім всюдиходів Bandvagn 206
Про це інформує міноборони Німеччини.
Німецькі партнери передали українським воїнам вісім гусеничних всюдиходів Bandvagn 206. Загалом Берлін має намір передати ще 54 одиниці цієї техніки.
Також у списку військової допомоги, яку Берлін уже надав, з'явилися:
- 2 тис. боєприпасів для GEPARD (раніше було передано 53 000);
- 14 розвідувальних дронів VECTOR (раніше було передано 54);
- 3 антидронових системи;
- 16 автомобілів для прикордонників;
- 2 вантажівки 8×6 HX81 зі змінним кузовом;
- 11 тис. сухпайків.
Довідково. Bandvagn 206/208 (Bv 206/208) - це гусеничний всюдихід з підвищеною прохідністю. Він розрахований на перевезення 17 військових, а причеп можна налаштувати для різних цілей залежно від модифікації. Bandvagn 206/208 призначений для перевезення військ та озброєння через сніг та болота на півночі Швеції (всюдихід спочатку був створений для шведських сухопутних військ). Всюдихід також є амфібією, розвиваючи швидкість у воді до 4,7 км/год. Швидкість руху по дорозі - 55 км/год..
- Нагадаємо, 14 травня Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на 2,7 млрд євро, до якого увійдуть 4 зенітно-ракетних комплекси IRIS-T-SLM, 30 танків Leopard та 20 БМП Marder.
- Також 15 травня Зеленський повідомив, що Німеччина виділяє Україні €11 млрд довгострокової фінансової підтримки.
- 1 червня стало відомо, що Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту, зокрема боєприпаси для Leopard, 66 БТР та близько 100 одиниць спецтехніки.
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