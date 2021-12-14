Богдан заявив, що депутатам від "Слуги Народу" щомісячно платять у конвертах за "потрібні" голосування у Раді

Про це Богдан сказав у інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Там величезні бюджети. Звідки ж вони беруться? Звичайно ж, є якісь напрямки бізнесу, які дають "чорний" кеш", - сказав Богдан.

На уточнювальне запитання Гордона чи платять депутатам від "Слуги народу" гроші в конвертах щомісячно, колишній голова ОП відповів: "Ну, так. Я чув, що платять".

Як зазначив Богдан, зарплата нардепа залежить від того, як він голосує у Раді за "потрібні" закони.

"Умовно, у депутата є зарплата, скажімо 20 тис. не гривень, неофіційна. Якщо ти не голосуєш, то тебе штрафують і твоя зарплата зменшується", - сказав Богдан.

Екскерівник ОП додав, що Національне антикорупційне бюро на подібні порушення не реагує, оскільки досі немає керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На думку Богдана, після призначення керівника почнуться "облави".







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