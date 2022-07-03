Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Наша головна мета - перемога. Все, що відбувається на фронті, має тільки військовий сенс. Якщо стоїть питання залишити Сєверодонецьк й врятувати 3-5 тис. хлопців - треба робити. Теж саме зараз відбувається у Лисичанську. Бої за місто ще тривають, бої на Луганщині тривають. ЗСУ тримають коридор для виходу з Лисичанська, якщо буде необхідно. У Лисичанську бої, Привілля наше, частина сільської місцевості Лисичанської громади - під нашим контролем. Бої тривають в районі нафтопереробного заводу, з боку Привілля, з боку Сіверського Дінця", - розповів Власенко.

Також голова Сєверодонецької РВА додав, що ключовою проблемою для ЗСУ став прорив Тошківці на Луганщині.

"Якби цього прориву не було - ситуацію можна було б втримати. Прорив в Тошківці змусив відійти наших хлопців з Гірського та Золотого - це прискорило наступ на Лисичанськ. Під загрозою опинилось все угруповання Лисичанськ - Сєверодонецьк, тому українське командування вирішило виходити з Сєверодонецька", - пояснив Власенко.

Радник міністра оборони України Юрій Сак заявив що Лисичанськ не перебуває під повним контролем окупантів, попри заяви Росії

Російські окупанти закріплюються в районі Лисичанська та знищують місто, українські військові відбили наступ ворога поблизу Білогорівки

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



