Бої за Лисичанськ ще тривають, - голова Сєверодонецької РВА Власенко
Голова Сєверодонецької РВА Роман Власенко повідомив, що ЗСУ тримають коридор для відходу з Лисичанська, якщо буде необхідно
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Наша головна мета - перемога. Все, що відбувається на фронті, має тільки військовий сенс. Якщо стоїть питання залишити Сєверодонецьк й врятувати 3-5 тис. хлопців - треба робити. Теж саме зараз відбувається у Лисичанську. Бої за місто ще тривають, бої на Луганщині тривають. ЗСУ тримають коридор для виходу з Лисичанська, якщо буде необхідно. У Лисичанську бої, Привілля наше, частина сільської місцевості Лисичанської громади - під нашим контролем. Бої тривають в районі нафтопереробного заводу, з боку Привілля, з боку Сіверського Дінця", - розповів Власенко.
Також голова Сєверодонецької РВА додав, що ключовою проблемою для ЗСУ став прорив Тошківці на Луганщині.
"Якби цього прориву не було - ситуацію можна було б втримати. Прорив в Тошківці змусив відійти наших хлопців з Гірського та Золотого - це прискорило наступ на Лисичанськ. Під загрозою опинилось все угруповання Лисичанськ - Сєверодонецьк, тому українське командування вирішило виходити з Сєверодонецька", - пояснив Власенко.
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