Боїться санкцій: UniCredit відмовився від купівлі одного з найбільших банків РФ

Про це пише видання Financial Times.



Зазначено, що UniCredit зацікавився банком "Открытие" , аби підвищити прибутки.



Виконачний директор UniCredit Андреа Орсель повідомив, що з огляду на геополітичні чинники банк вирішив відмовитися від таких планів.



Як відомо, UniCredit є одним із європейських банків, чий капітал найбільше залежить від Росії. У четвер Європейський банк звернувся до таких фінустанов з проханням підготуватися до можливих міжнародних санкцій у разі, якщо РФ здійснить повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що РФ ще не ухвалила рішення про напад на Україну, сказав очільник німецької розвідки.

У НАТО також немає впевненості, що в планах РФ є нове вторгнення в Україну.

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