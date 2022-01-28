У НАТО немає впевненості, що в планах РФ є нове вторгнення в Україну, - Столтенберг
Країни-учасниці НАТО не впевнені, чи планує Росія вторгнення в Україну, та планують приймати рішення в залежності від ситуації
Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив під час онлайн-конференції у п'ятницю, 28 січня.
За словами Столтенберга, Росія продовжує розгортати свої війська біля кордонів України, але водночас проводить зустрічі зі США та НАТО, і "це хороший знак".
"Ми не знаємо про наміри Росії, але постійно оцінюємо ситуацію, посилили свою присутність після 2014 року і будемо ухвалювати подальші рішення залежно від розвитку ситуації. Ми продовжуємо вважати, що найкраще рішення - це дипломатія", - заявив він.
Столтенберг зазначив, що НАТО уважно слідкує за переміщеннями російських військ у Білорусі.
"Ми готові взяти участь у діалозі з Росією, але ми готові відповісти, якщо вона обере збройний конфлікт. Ми готові до обох варіантів", - сказав генсек НАТО.
Водночас він заявив, що НАТО не буде розміщувати свої військові сили в Україні.
"П'ята стаття не може бути введена в дію при нападі на країну, що не входить до НАТО. Потрібно чітко розрізняти готовність НАТО захищати свою територію та надання допомоги Україні шляхом постачання і підготовки військових, за якими в альянсі є певні розбіжності", - заявив він.
Генсек Альянсу додав, що Росія отримає більше сил НАТО на своїх кордонах, якщо вдасться до нової агресії проти України.
- Нагадаємо, журналіст Іван Капсамун заявив, що Росія може і блефувати щодо нападу на Україну, але все ж готує для цього всю інфраструктуру.
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