Про це повідомляє болгарська редакція Вільної Європи.

Апеляційний суд болгарського міста Варна відмовив в екстрадиції Олексія Алчина через можливе переслідування його за політичні погляди.

Запит на екстрадицію від Росії надійшов після того, як Алчин виступив проти вторгнення РФ в Україну і спалив свій паспорт через кілька днів після повномасштабного нападу РФ на Україну.

Апеляційний суд Варни скасував рішення районного суду міста, який раніше дозволив екстрадицію громадянина Росії. Також суд скасував запобіжний захід Алчину і його звільнили з-під варти, де він перебував з початку серпня. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

"Сьогодні апеляційний суд Варни показав світові, що Болгарія дотримується європейських принципів прав людини, свободи та права на життя", — сказав Олексій Алчин після звільнення з-під варти. Він привітав український народ і побажав Україні перемоги у війні.

6 серпня на тлі дипломатичного скандалу Болгарія зупинила видачу віз росіянам.

Раніше уряд Болгарії прийняв рішення про тимчасове закриття консульства країни в російському місті Єкатеринбург.

На початку липня Болгарія, згідно з санкціями Європейського Союзу, заморозила переказ із Росії до свого посольства, який призначався для виплат зарплат дипломатів.

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