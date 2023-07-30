Болтон: Ті, хто закликають Україну до переговорів з РФ, дбають про власні інтереси
Західні політики, що закликають Україну до переговорів з Росією, найперше дбають про власні інтереси й хочуть повернутися до комерційних відносин з РФ
Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю Еспресо висловив радник з питань національної безпеки 45-го президента США, посол Джон Болтон.
На питання про те, чого прагнуть ті, хто закликає до переговорів з РФ, Болтон відповів, що вони в першу чергу дбають про власні інтереси. Утім, він не розуміє, як таке можливо в нинішній ситуації.
"Вони дбають найперше про свої власні інтереси. Я думаю, що в Європейському Союзі є люди, які хотіли б перегорнути сторінку і повернутися до звичайних комерційних відносин з Росією. Я сам не розумію, як таке можливо", - наголосив посол.
Він додав, що президент РФ Володимир Путін має політичну стратегію, що зосереджена на безвиході на полі бою. Так, на думку Болтона, він знає, що в країнах ЄС чи в США є багато людей, яким байдуже, як саме закінчиться конфлікт.
"Він знає, що в Німеччині, Франції чи США є багато людей, яким насправді байдуже, чим закінчиться конфлікт, і які були б готові віддати українську територію, чи то Крим, чи то Донбас, чи то щось інше. Чому взагалі чужа територія мала би їх хвилювати? Вони хочуть повернутися до ведення бізнесу в Росії", - наголосив Болтон.
Проте, на думку посла, це зараз зробити складно через відчутні докази того, що Китай купує російську нафту і газ, тим самим відмиваючи російські гроші через непрозору китайську фінансову систему. Він також нагадав, що днями французький радник із нацбезпеки Еманюель Бонн заявив, що вони вважають, що Китай постачає зброю до РФ попри свою публічні заяви.
"Тож насправді це не просто війна з Росією, це війна з Китаєм, і саме тому так багато азійських країн - Тайвань, Південна Корея, Японія - зосереджені на тому, що відбувається в Україні", - підсумував Болтон.
- 24 липня видання Politico повідомило, що Китай може таємно постачати Росії нелетальне оснащення та товари подвійного призначення для її армії - про це свідчать митні документи.
- 28 липня стало відомо, що Китай посилив економічне партнерство із Росією, через що тиск західних санкцій у сфері експортного контролю пом'якшав.
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