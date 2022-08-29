"Боремося за ваші права": Зеленський закликав бізнес Франції "не втомлюватися від війни" і запросив на форум щодо відновлення України

Про це Зеленський сказав на зборах французьких підприємців під егідою бізнес-об'єднання MEDEF, передає Офіс президента.

"Сьогодні, коли війна триває на нашій території, у вас є змога допомогти нам, щоб будь-яка війна не зруйнувала все те прекрасне, тепле, сонячне, що у вас зараз є, від чого ви отримуєте задоволення. І це - ваше абсолютне право. І за це право ми сьогодні боремося. Тож не втомлюйтеся, будь ласка, від війни в Україні. Бо це війна за той спокій, який є сьогодні у вас", - сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що через злочинні дії Росії постає питання стратегії виживання світу і цивілізовані країни мають об’єднатися заради подолання всіх ризиків, з якими зіткнулося людство.

"Ми попереджали, що Росія провокуватиме дефіцит енергії. Ми попереджали про це ще до повномасштабного вторгнення. Ми говорили, що треба запровадити превентивні санкції тому, що Росія розказуватиме, що вона не може постачати, а потім, як вам відомо, десь на кордоні з Фінляндією вони спалюють мільйони тонн газу, щоб не постачати Європі", - сказав Зеленський.

Український президент заявив, що прийдешня зима буде складною, але через ці незручності треба пройти, щоб не дозволити Росії диктувати Європі свої умови.

"Вони не можуть заробляти гроші, комфортно відпочивати на узбережжі Франції. Чого ж вони так не люблять Європу, а всі вілли купують у Франції, в Італії, займаються шопінгом, відкривають бізнеси, відкривають рахунки?", – сказав Зеленський, зазначивши, що європейському бізнесу слід виходити з РФ.

Президент також повідомив, що уряди України та Франції готують проведення восени в Парижі форуму з питань відновлення України, і запросив французькі компанії до участі в ньому.

На думку Зеленськлшл, зосередитися варто на плані швидкої відбудови інфраструктури, що потребує меншого обсягу коштів.

"Я зосереджувався б сьогодні на відновленні освітньої інфраструктури: портової, транспортної, а також житла для людей. Бо наше завдання – повернути людей. Люди в державі – це розвиток економіки", – сказав Володимир Зеленський.

Раніше президент України заявив, що окупанти отримають відповідь після обстрілів українських міст, а Росія зазнає подальших санкцій, про що тривають переговори з міжнародними партнерами України.

29 серпня Зеленський заявив, що в України Росія хоче забрати свободу силою зброї, а у європейців – кризами.

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