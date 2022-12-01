Борис Джонсон готується балотуватися до парламенту Великої Британії у 2024 році, - The Guardian

Про це повідомляє The Guardian.

Видання зазначає, що Джонсон балотуватиметься від Консервативної партії.

Свою кандидатуру в палату громад він висуватиме вчетверте. Наголошують, що британський політик вирішив боротися за місце в парламенті попри те, що нещодавні опитування показали, що він програє своїм конкурентам.

Борис Джонсон у 2022 році пішов у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії, утім продовжує виконувати свої депутатські повноваження.

26 листопада стало відомо, що Борис Джонсон розпочав збір коштів на медикаменти та обладнання, які передадуть українським лікарням.