Борис Джонсон готується балотуватися до парламенту Великої Британії у 2024 році, - The Guardian
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у 2024 році балотуватиметься в парламент від виборчого округу Аксбриджа і Саут-Русліп
Про це повідомляє The Guardian.
Видання зазначає, що Джонсон балотуватиметься від Консервативної партії.
Свою кандидатуру в палату громад він висуватиме вчетверте. Наголошують, що британський політик вирішив боротися за місце в парламенті попри те, що нещодавні опитування показали, що він програє своїм конкурентам.
Борис Джонсон у 2022 році пішов у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії, утім продовжує виконувати свої депутатські повноваження.
- 26 листопада стало відомо, що Борис Джонсон розпочав збір коштів на медикаменти та обладнання, які передадуть українським лікарням.
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