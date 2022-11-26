Джонсон розпочав збір коштів на медикаменти для України
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон почав різдвяний збір коштів на медикаменти та обладнання, які передадуть українським лікарням
Про це повідомляє Sky News.
"Жоден бинт чи ліжко, які ви профінансуєте, не пропадуть даремно у найважчій роботі з відновлення прекрасної, хороброї України. Слава Україні, британський народ на вашому боці, у це Різдво і завжди", - заявив він.
Таким чином Борис Джонсон планує допомогти українським госпіталям, де лікують поранених і хворих та які ризикують залишитися без життєво важливих медикаментів та обладнання вже найближчими тижнями.
Він звернувся до громадян Британії з проханням взяти участь у зборі коштів, який Джонсон оголосив спільно з компанією Circle Health, яка є найбільшим незалежним постачальником медичних товарів до британських медустанов.
- 25 листопада очільник МЗС Британії прибув до України та анонсував новий пакет допомоги на 3 млн фунтів. Кошти має бути використано на відновлення інфраструктури, зокрема зруйнованих шкіл, і підтримку жертв сексуального насильства під час російської агресії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.43
-
EUR
Купівля 40.18Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе