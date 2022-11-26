Джонсон розпочав збір коштів на медикаменти для України

Про це повідомляє Sky News.

"Жоден бинт чи ліжко, які ви профінансуєте, не пропадуть даремно у найважчій роботі з відновлення прекрасної, хороброї України. Слава Україні, британський народ на вашому боці, у це Різдво і завжди", - заявив він.

Таким чином Борис Джонсон планує допомогти українським госпіталям, де лікують поранених і хворих та які ризикують залишитися без життєво важливих медикаментів та обладнання вже найближчими тижнями.

Він звернувся до громадян Британії з проханням взяти участь у зборі коштів, який Джонсон оголосив спільно з компанією Circle Health, яка є найбільшим незалежним постачальником медичних товарів до британських медустанов.

25 листопада очільник МЗС Британії прибув до України та анонсував новий пакет допомоги на 3 млн фунтів. Кошти має бути використано на відновлення інфраструктури, зокрема зруйнованих шкіл, і підтримку жертв сексуального насильства під час російської агресії.

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