Борис Джонсон працюватиме ведучим на британському телеканалі
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вестиме передачу на британському телеканалі GB News
Про це йдеться у повідомленні каналу.
Зазначається, що експрем'єр Британії приєднається до GB News наступного року як ведучий, творець програм та коментатора. Джонсон висвітлюватиме загальні вибори у Великій Британії та вибори в США 2024 року.
Також він створить і представить новий серіал, що демонструє міць Британії по всьому світу, а також час від часу вестиме спеціальні програми перед живою аудиторією по всій Великій Британії.
"Я радий повідомити, що незабаром приєднаюся до GB News – і поділюся своєю відвертою думкою про світові справи. Я збираюся передати цьому чудовому новому телеканалу свої неприкрашені погляди на все: від Росії до Китаю, війни в Україні, того, як ми справляємося з усіма цими викликами, і до величезних можливостей, які на нас чекають", - сказав Джонсон.
Редакційний директор Майкл Букер прокоментував нову посаду експрем'єра Великобританії і наголосив, що Борис Джонсон був "найвпливовішим прем'єр-міністром нашого покоління, і його унікальне розуміння внутрішніх та світових справ стане справжнім хітом у наших глядачів та слухачів".
"Окрім своїх політичних навичок, він неймовірно талановитий журналіст та автор, тому ми не можемо дочекатися початку роботи з ним над тим, що обов'язково треба подивитися на телебаченні", - додав Букер.
- Нагадаємо, 7 липня 2022 року Борис Джонсон подав у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії та лідера Консервативної партії.
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